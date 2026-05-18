UPSC Success Story: लोग कहते थे ‘यूपीएससी नहीं होगा’ लोगों ने उड़ाया मजाक, ये महिला ऐसे बनीं IPS अफसर

UPSC Success Story of Tejaswi Satpute: लोग कहते थे- 'तुमसे UPSC नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है.' रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों की हंसी और असफलताओं का बोझ, सब कुछ IPS अफसर बनने के सपने के सामने खड़ा था, लेकिन लोगों का यूं मजाक उड़ाना उनके लिए हार की वजह नहीं बल्कि ताकत बन गया. दिन-रात पढ़ाई और कड़ी मेहनत कर आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया जिसके लिए उन्हें सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते रहे थे. सभी लोगों को करारा जवाब देते हुए उन्होंने एक दिन IPS अफसर बनकर दिखा दिया. आज हम आपको एक ऐसी महिला की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने हालातों के आगे खुद को झुकने नहीं दिया और लोगों के तानों को सुनकर भी आत्मविश्वास कम होने नहीं दिया. आइए तेजस्वी सतपुते की सफलता की कहानी जानते हैं.

बचपन में पायलट बनने का था सपना

महाराष्ट्र के अहमदनगर के सेवगांव की रहने वाली तेजस्वी सतपुते आईपीएस से पहले पायलट बनने का सपना देखती थीं. जब वो छोटी थी तब उनके मन में पायलट बनने की चाह थी मगर हालातों ने उन्हें इस सपने को पूरा करने की इजाजत नहीं दी. उनकी मां एक प्राइमरी टीचर रहीं और पिता खेती बाड़ी करते थे. उन्हें क्या बनना है वो ये तो जानती थी लेकिन जब किसी नए कोर्स का पता चलता तो सपना और इरादा दोनों बदल जाया करता था.

वकालत में बनाना चाहा करियर

कक्षा 10वीं और 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सुना तो उन्हें उसमें इंटरेस्ट आने लगा लेकिन फिर उन्होंने वकालत करने का सोचा और उसके लिए LLB की तैयारी शुरू की. वकालत की पढ़ाई चल ही रही थी कि उस बीच उन्हें यूपीएससी का पता चला और वो भी राह बदलने के लिए तैयार हो गईं. दोस्तों ने यूपीएससी की तैयारी के बारे में बताया और उन्होंने LLB के दौरान यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. इस तरह वो तीन पर अपना फील्ड बदल चुकी थीं.

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यूपीएससी चुनने के साथ मजाक उड़ना शुरू

वकालत की पढ़ाई के साथ ही यूपीएससी की तैयारी करना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस सफर से पहले उन्हें लगातार तानों और मजाक का सामना करना पड़ा, जिसने उनका जीवन मुश्किल कर दिया था. एक साथ कई क्षेत्रों में बदलाव करना और फिर भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC को चुनना, लोगों के लिए मजाक का कारण बन गया था. इसके बावजूद तेजस्वी ने हार नहीं मानी और अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा दी, लेकिन पहले प्रयास में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा.

ऐसे बनीं आईपीएस अफसर

यूपीएससी के पहले अटेंप्ट में असफलता मिलने से वो निराश हुईं और उन्होंने पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़ दूसरी जगह जाकर रहने का फैसला लिया. पुणे को छोड़कर वो मुंबई चली गईं और वहां यूपीएससी की तैयारी की. 1 साल तक सिर्फ उसी की तैयारी में जुटी रहीं और फिर 2012 उन्हें 198वीं रैंक के साथ यूपीएससी में सफलता मिली जिसके बाद वो IPS अधिकारी बनी गईं थीं. महाराष्ट्र कैडर 2012 बैच की तेजस्वी वर्तमान में पुणे में आईपीएस अफसर के पद पर काम कर रही हैं और हाल ही में उन्हें पुणे क्राइम ब्रांच की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पद पर भी नियुक्त किया गया है.

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