UPSC उम्मीदवारों की बल्ले-बल्ले! Answer Key आते ही कर सकेंगे गलत सवालों पर चैलेंज

UPSC ने पहली बार Civil Services Prelims 2026 की Answer Key परीक्षा के एक हफ्ते के भीतर जारी करने का फैसला लिया है. अभ्यर्थी 31 मई तक अपने उत्तर देख सकेंगे और सवालों पर आपत्ति भी दर्ज करा पाएंगे.
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संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने इस बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर बड़ा बदलाव किया है. पहली बार ऐसा होगा जब परीक्षा खत्म होने के सिर्फ एक हफ्ते के भीतर आंसर की जारी कर दी जाएगी. आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने मेरठ दौरे के दौरान इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 31 मई तक अभ्यर्थी पोर्टल पर अपने उत्तर देख सकेंगे और यदि किसी सवाल पर आपत्ति होगी तो उसे दर्ज भी कर पाएंगे. अब तक छात्रों को आंसर की के लिए अंतिम रिजल्ट तक इंतजार करना पड़ता था. आयोग का कहना है कि यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और छात्र हितैषी बनाने के लिए उठाया गया है.
UPSC के इस नए फैसले से लाखों उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है. अब छात्र परीक्षा खत्म होते ही अपने उत्तरों का मिलान कर पाएंगे और यह समझ सकेंगे कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा. इससे रिजल्ट को लेकर होने वाला तनाव भी काफी कम होगा. अगर किसी प्रश्न में गलती या विवाद की स्थिति होती है तो अभ्यर्थी समय रहते उस पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. आयोग का मानना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया में भरोसा और पारदर्शिता बढ़ेगी. छात्रों को अब महीनों तक उत्तर कुंजी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे तैयारी और आगे की रणनीति बनाने में भी आसानी होगी.
डॉ. अजय कुमार परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने मेरठ पहुंचे थे. उन्होंने पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइंस, एनएएएस पीजी कॉलेज और सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज कैंट समेत कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि इस बार देश में तीन नए शहरों में UPSC परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें मेरठ भी शामिल है. मेरठ में पहली बार 14 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां कुल 5,902 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. आयोग अध्यक्ष ने कहा कि पहले कई उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए 200 से 500 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब नए केंद्र बनने से छात्रों को राहत मिलेगी.
UPSC Civil Services Preliminary Examination 2026 दो पालियों में आयोजित की गई. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चली, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित हुई. परीक्षा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. निरीक्षण के दौरान सीडीओ नूपुर गोयल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, एसपी सिटी विनायक भोसले और जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. आयोग ने साफ कहा कि आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से और शहरों में भी परीक्षा केंद्र बढ़ाने पर विचार किया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधा मिल सके.
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