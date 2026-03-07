UPSC TOPPER Success Story: IAS बनने की जिद्द, मिली तीसरी बार में 9वीं रैंक के साथ सफलता; कौन हैं आस्था जैन?

UPSC Topper Aastha Jain Success Story: किस चीज को पाने का जुनून इस कदर रखो कि जब तक वो हासिल न हो जाए आप हार न मानों और हर बार की हार से आत्मविश्वास कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ सके. कुछ ऐसी ही सोच के साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग 9 हासिल करके आस्था जैन ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है. उत्तर प्रदेश के शामली कांधला कस्बा की रहने वाली आस्था जैन का नाम यूपीएससी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है. अपनी मेहनत और लग्न के साथ यूपीएससी सीएसई परीक्षा की तैयारी में उन्होंने ये जीत हासिल की है.

दो बार यूपीएससी में सफल होने के बाद भी आस्था की जिद्द ने उन्हें खुश नहीं किया जो खुशी तीसरी बार की सफलता के बाद मिली. दरअसल, आस्था का सपना था कि वो आईएएस बनने और उसके लिए वो लगातार कोशिश करती रहीं.

पिता की एक छोटी सी दुकान

शामली कांधला कस्बा में आस्था का घर है और परिवार में माता-पिता समेत दो बहनें और एक भाई है. चार भाई-बहनों में आस्था दूसरे नंबर की बेटी है. उनके पिता अजय जैन की एक कन्फेक्शनरी की दुकान है.

आस्था जैन की पढ़ाई-लिखाई?

बात करें आस्था जैन की पढ़ाई-लिखाई की तो वो शुरुआत से ही पढ़ने-लिखने के मामले में तेज रही हैं. साल 2019 में उन्होंने शामली के स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई पूरी की और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्होंने 500 में से 496 अंक हासिल किए थे. पूरे देश में उन्होंने 12वीं क्लास में चौथी रैंक हासिल की थी.

आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया. यहां से बीए डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की. कुछ समय तक उन्होंने दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग क्लास भी ली. इसके अलावा उन्होंने सेल्फ स्टडी की और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा भी लिया.

आसान नहीं था IPS से IAS तक का सफर

यूपीएससी सीएसई परीक्षा में आस्था ने पहले प्रयास में 131वीं रैंक हासिल की थी और उन्हें हैदराबाद कैडर में आईपीएस ट्रेनिंग के लिए भेजा भी गया. हालांकि, सपना तो आईपीएस बनने का था तो यहां तक उनका सफर कहां पूरा हुआ और अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से यूपीएससी परीक्षा दी. नतीजा ये रहा कि दूसरे प्रयास में उन्हें 186वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल हुई और फिर तीसरे प्रयास में आस्था को 9वीं रैंक हासिल हुई. इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल की.

