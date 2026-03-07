Advertisement
Hindi Newsशिक्षाIAS बनने का है सपना? UPSC टॉपर्स की 6 आदतें हैं सफलता का ‘महामंत्र’ CSE परीक्षा में हो सकेंगे सफल

IAS बनने का है सपना? UPSC टॉपर्स की 6 आदतें हैं सफलता का ‘महामंत्र’ CSE परीक्षा में हो सकेंगे सफल

UPSC Civil Services Examination Success Tips: क्या आप भी देश की सेवा करने के लिए आईएएस बनने का सपना देखते हैं? अगर हां, तो टॉपर्स की कुछ आदतों के बारे में जानकर आप भी सफलता का महामंत्र जान सकते हैं, आइए जानते हैं.

Last Updated: Mar 07, 2026, 02:54 PM IST
UPSC CSE Toppers Success Tips
UPSC CSE Toppers Success Tips: हर साल संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है. इसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन हजारों ही सफलता हासिल कर पाते हैं. यूपीएसस सीएसई परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है जिसमें कुल 958 उम्मीदवार सफल हुए हैं. आईएएस बनने का सपना देखने वाले या तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो टॉपर्स की कुछ आदतों को अपना लें. कई UPSC CSE टॉपर्स मानते हैं कि उनकी कुछ आदतें हैं जिन्होंने सफलता दिलाने में खास मदद की है. सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि छोटी-छोटी आदतें और अनुशासन भी व्यक्ति को सक्सेस दिला सकता है.

सफलता का महामंत्र है आदतें

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपर्स की कुछ आदतों को अपना सकते हैं. यूपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में जैसे-जैसे एक-एक अंक मायने रखते हैं ठीक वैसे ही आपकी आदतें भी तैयारी के समय बहुत मायने रखती है. सही स्ट्रैटजी, टिप्स और प्लानिंग आपको सफलता दिला सकती है.

हर दिन पढ़ाई:- यूपीएससी तैयारी के दौरान पढ़ना जरूरी है लेकिन किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है. अपनी एक आदत बना ले कि रोजाना पढ़ना है और हर विषय को समय देना है. इसके लिए एक टाइम टेबल तैयार करें.

जीके और करेंट अफेयर्स पर ध्यान:- सिर्फ किताबी पढ़ाई ही काम की नहीं होती है. प्रतियोगी परीक्षा के लिए जनरल नॉलेज का अच्छा होना और करेंट अफेयर्स भी बहुत जरूरी है. देश-दुनिया की खबरों की अच्छी समझ रखना एक तरह से यूपीएससी की तैयारी का ही हिस्सा है. रोजाना अखबार पढ़ें और सभी तरह के करेंट अफेयर्स पर नजर रखें.

टाइम मैनेजमेंट:- टॉपर्स सही समय का इस्तेमाल करना सिखाते हैं. पढ़ने, रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए समय निकालना जरूरी है. साथ की साथ आराम और मनोरंजन के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए. इसलिए उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना सीखें. 

लगातार रिवीजन:- पढ़ाई करने के दौरान रिवीजन की आदत को ना छोड़ें. लगातार रिवीजन की आदतें सफलता दिला सकती हैं. जो-जो पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज भी जरूर करें. 

मॉक टेस्ट और आत्म-मूल्यांकन:- मॉक टेस्ट को हल करके आप ये जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितना पानी में हैं. लगातार टेस्ट को सॉल्व करके अपनी कमजोरियों का पता कर सकते हैं और उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं. 

अच्छा कम्युनिकेशन जरूरी:- यूपीएससी टॉपर का कहना है कि अपनी आदतों में सबसे बड़ा बदलाव बातचीत करने का भी करें. एक सही कम्युनिकेशन से तैयारी में भी मदद मिल सकेगी. अपने विचारों को साफ और सरल भाषा में बताना और लिखना सीखें. इस आदत से यूपीएससी इंटरव्यू में मदद मिल सकेगी.

