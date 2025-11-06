UPSC CSE Toppers: 2016 से 2024 तक यूपीएससी टॉपर्स के ऑप्शनल विषय में क्या-क्या रहा? यहां देखें लिस्ट

UPSC toppers Optional Subject List: भारत में सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) यानी यूपीएससी है. देश की सेवा के लिए कई संख्या में छात्र यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) को देते हैं. हालांकि, ये परीक्षा इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है. इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कई तैयारियां करनी पड़ती है. सभी अलग-अलग रणनीतियों को अपनाते हैं. जबकि, छात्रों के बीच ये सवाल हमेशा रहता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो क्या चयन करें. दरअसल, यूपीएससी मेन्स परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट का अच्छा खासा रोल होता है. ऐसे कई छात्र रहे हैं जिन्होंने 2-3 बार असफलता मिलने पर ऑप्शनल सब्जेक्ट को बदल दिया. आज हम आपको 2016 से 2024 के बीच रहे यूपीएससी टॉपर्स द्वारा चुने गए ऑप्शनल विषय के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं टॉप रैंक दिलाने वाले कौन से ऑप्शनल विषय रहे हैं?

2016- कन्नड़ साहित्य

यूपीएससी 2016 में नंदिनी के.आर. की ओर से अपनी क्षेत्रीय भाषा- कन्नड़ साहित्य को ऑप्शनल विषय के तौर पर चुना था और उन्होंने यूपीएससी में पहली रैंकिंग हासिल की थी. अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया था. नंदिनी ने बेंगलुरु से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था और वो एक गोल्ड मेडलिस्ट भी है.

2017- एंथ्रोपोलॉजी

अनुदीप दुरीशेट्टी ने यूपीएससी 2017 में ऑल इंडिया रैंकिंग 1 हासिल की. उन्होंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में एंथ्रोपोलॉजी को चुना था और उस वजह से उन्हें पूरे भारत में पहली रैंकिंग भी हासिल हो सकी. उन्होंने बीटेक डिग्री को बिट्स पिलानी, राजस्थान से हासिल की थी.

2018- गणित

कई लोगों के लिए गणित सबसे कठिन सब्जेक्ट होता है लेकिन कनिष्क कटारिया ने इसे ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना और इसके बदौलत ऑल इंडिया रैंकिंग 1 हासिल की. उन्होंने 2010 में IIT JEE Exam दिया था जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग 43 रही थी. 2018 में यूपीएससी परीक्षा में 1 AIR रैंक हासिल हुई.

2019- पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

प्रदीप सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय को चुना था और उस वजह से सफलता भी हासिल हुई. ऑल इंडिया रैंकिंग पहली रही. ये स्कूल के दौरान से ही पढ़ाई के मामले में बेहतर थे. 10वीं और 12वीं कक्षा में स्कूल के टॉपर भी रहे हैं.

2020- एंथ्रोपोलॉजी

बिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने यूपीएससी सीएसई 2020 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग 1 हासिल की थी. उनका ऑप्शनल विषय एंथ्रोपोलॉजी रहा था. इस सब्जेक्ट में सीमित सिलेबस है और स्कोरिंग के लिए अच्छा विषय माना जाता है. वो इसकी गहरी समझ रखते थे इसलिए इसे चुनना ज्यादा बेहतर माना.

2021- इतिहास

श्रुति शर्मा के लिए इतिहास कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं था और उन्होंने इसे ही अपना ऑप्शनल विषय चुना था. यूपीएससी 2021 में सफलता हासिल की और ऑल इंडिया रैंकिंग 1 रही. इंटरव्यू के दौरान उन्हें 250 अंक में 173 अंक मिले थे.

2022- राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूपीएससी 2022 में इशिता किशोर ने टॉप किया था. उन्होंने राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना था. इसमें गहरी समझ रखने के कारण उनकी पहली पसंद ये विषय रहा और उन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल भी हुई.

2023- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी 2023 में टॉप किया था. उस दौरान उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था. इसी सब्जेक्ट की तैयारी पहले भी की थी. आईआईटी कानपुर से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री हासिल की थी. इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल में चुनकर साबित किया कि किसी भी विषय को चुन सकते हैं जिसमें ज्यादा जानकारी रखते हैं.

2024- राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूपीएससी 2014 में शक्ति दुबे ने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध चुना. इस विषय के जरिए उन्होंने सफलता हासिल की और परीक्षा में टॉप रैंकिंग हासिल की. पूरे भारत में पहले नंबर पर स्थान मिला. अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को अधिक मजबूत करने के लिए उन्होंने राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को चुना था.

