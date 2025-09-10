UPSC vs PCS: कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करने वाले हैं तैयारी, जानिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अंतर, कौन सा है बेहतर

UPSC vs State PCS: भारत के अधिकांश युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है, क्योंकि आज भी प्राइवेट नौकरी के तुलना में सरकारी नौकरी को ज्यादा सम्मानित, सिक्योर और सुविधाजनक माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उससे पहले आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बीच का अंतर जानना बहुत जरूरी है. UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट PCS यानी राज्य लोक सेवा आयोग.

संघ लोक सेवा आयोग

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है. जिसके माध्यम से IAS, IPS, IFS और IRS जैसे अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों का चयन किया जाता है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को हर साल तीन चरणों में आयोजित किया जाता है. जिसमें- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू राउंड शामिल होता है. UPSC CSE की परीक्षा में लाखों कैंडिडेट्स शामिल होते हैं, लेकिन सभी चरणों में उत्तीर्ण होकर सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी कम होती है. यही कारण है कि इस परीक्षा को भारत की सबसे कठिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना जाता है.

स्टेट लोक सेवा आयोग

स्टेट लोक सेवा आयोग एक राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा है, जिसका आयोजन प्रदेश के विभिन्न सिविल सेवाओं और अन्य पदों पर योग्य उम्मीदवारों के भर्ती के लिए होती है. स्टेट पीसीएस का आयोजन भी तीन चरणों में किया जाता है. जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल होता है. वहीं, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके बने अफसरों को पीसीएस अधिकारी कहा जाता है और सबसे अच्छी रैंक हासिल करने वाले पीसीएस अधिकारी SDM बनते हैं.

UPSC vs State PCS में कौन बेहतर?

यूपीएससी सीएसई एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा है. वहीं, राज्य लोक सेवा आयोग एक स्टेट लेवल प्रतियोगी परीक्षा है. यूपीएससी की परीक्षा स्टेट पीएससी के तुलना में ज्यादा कठिन होती है. यूपीएससी क्रैक करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति देश में कहीं भी हो सकती है. वहीं, पीसीएस ऑफिसर की नियुक्ति संबंधित राज्य में ही होती है. इसके अलावा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करने के लिए उम्मीदवारों के पास सीमित अटेम्प्ट सिर्फ 6 होते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस में अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है.

इसी के साथ आयु सीमा की बात करें, तो यूपीएससी सीएस में शामिल होने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 32 साल निर्धारित है. जबकि, स्टेट पीसीएस में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. इन सभी के अलावा एक पीसीएस ऑफिसर और यूपीएससी क्रैक कर अधिकारी बने कैंडिडेट के सैलरी और पावर में भी काफी अंतर होता है.

