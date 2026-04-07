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UPSSSC Excise Constable Recruitment 2026: यूपी में आबकारी सिपाही के 722 पदों पर निकली भर्ती; 4 जून से शुरू होंगे आवेदन

UPSSSC Excise Constable Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी विभाग में 722 सिपाही पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए 4 जून से 24 जून तक आवेदन किया जा सकता है. 12वीं पास और PET-2025 स्कोर कार्ड वाले उम्मीदवार महज 25 रुपये की फीस के साथ इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:39 AM IST
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UPSSSC Excise Constable Recruitment 2026: यूपी में आबकारी सिपाही के 722 पदों पर निकली भर्ती; 4 जून से शुरू होंगे आवेदन

UPSSSC Excise Constable Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मौका आपके लिए खास हो सकता है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी विभाग में सिपाही भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के तहत कुल 722 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. जो युवा खाकी वर्दी पहनकर सरकारी सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है.

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. आयोग के अनुसार फॉर्म भरने की शुरुआत 4 जून से होगी. उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 24 जून तक का समय दिया गया है. इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को तय समय के भीतर ही अपना फॉर्म भरना होगा. अगर आवेदन करते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने का भी मौका मिलेगा. इसके लिए 1 जुलाई तक संशोधन की सुविधा दी गई है.

क्या होनी चाहिए योग्यता?

अब बात योग्यता की करते हैं. इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. लेकिन केवल 12वीं पास होना ही काफी नहीं है. इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने PET-2025 परीक्षा दी हो. यानी जिनके पास PET-2025 का वैध स्कोर कार्ड है, वही इस प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएंगे.

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कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन? 

उम्मीदवारों का चयन सीधे नहीं होगा. सबसे पहले PET-2025 के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. यानी इस भर्ती में आगे बढ़ने के लिए PET का स्कोर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इसलिए जिन उम्मीदवारों ने अच्छा स्कोर किया है, उनके पास बेहतर मौका होगा.

कितनी होगी फीस? 

इस भर्ती की एक और खास बात इसकी फीस है. आमतौर पर सरकारी नौकरियों में आवेदन फीस ज्यादा होती है. लेकिन इस बार आयोग ने सभी वर्गों के लिए फीस सिर्फ 25 रुपये रखी है. इसमें जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी शामिल हैं. इतनी कम फीस रखने का मकसद यह है कि हर वर्ग के युवा बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सकें. यह भर्ती कई युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने का बड़ा मौका बन सकती है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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