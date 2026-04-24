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Hindi Newsशिक्षाUPSSSC Forest Guard Recruitment 2026: वर्दी पहनने का सपना होगा सच! यूपी वन विभाग में 708 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 25 रुपये में किस्मत आजमाने का मौका

UPSSSC Forest Guard Recruitment 2026: वर्दी पहनने का सपना होगा सच! यूपी वन विभाग में 708 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 25 रुपये में किस्मत आजमाने का मौका

UPSSSC forest guard recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 708 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 30 जून से 20 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे. PET 2025 पास 12वीं पास उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल 25 रुपये के फीस पर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:58 AM IST
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UPSSSC Forest Guard Recruitment 2026: वर्दी पहनने का सपना होगा सच! यूपी वन विभाग में 708 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 25 रुपये में किस्मत आजमाने का मौका

UPSSSC forest guard recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. वन विभाग में वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 708 पदों पर भर्ती निकली है. ये भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC की ओर से की जाएगी. इसके लिए 30 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे. उम्मीदवार 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के जरिए पूरी करनी होगी. फीस जमा होने के बाद ही फॉर्म का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा.

इस भर्ती में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने PET 2025 दी है. इसी के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा. अभ्यर्थी अपने PET रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए आवेदन कर सकते हैं. सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये तय किया गया है. मुख्य परीक्षा के लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा. इसलिए आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरना जरूरी है.

कितने पद हैं?

पदों की बात करें तो कुल 708 सीटें हैं. इनमें वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के पद शामिल हैं. सामान्य और विशेष चयन दोनों श्रेणियों में भर्ती होगी. वन रक्षक के लिए सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं. अलग-अलग वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण भी तय किया गया है. इससे सभी वर्गों के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा. उम्मीदवार अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.

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क्या होगी योग्यता?

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी. शारीरिक मानदंड भी तय किए गए हैं. पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी और सीना 84 सेमी होना चाहिए. महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी और वजन 45 से 58 किलो के बीच होना चाहिए.

लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट भी है शामिल

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट शामिल होगा. लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी. इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. हर प्रश्न एक अंक का होगा और गलत जवाब पर निगेटिव मार्किंग भी होगी. परीक्षा में विषयगत ज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश से जुड़े सवाल आएंगे. इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा. पुरुषों को 10 किलो वजन लेकर 25 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी. महिलाओं को 14 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले पूरा सिलेबस और नियम ध्यान से पढ़ लें.

ये भी पढ़ें- JEE Success Story: घर की छत नहीं पक्की, किताबें थी फटी हुई; नहीं मानी हार, ऐसे 97.928 परसेंटाइल लाकर दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने किया नाम रोशन!

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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