UPSSSC PET 2026 Notification: जारी हुआ PET नोटिफिकेशन; इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test-PET) 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 16-परीक्षा/2026 के अनुसार यह परीक्षा राज्य सरकार के विभिन्न ग्रुप 'ग' पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए पात्रता परीक्षा है. जो अभ्यर्थी भविष्य में UPSSSC की विभिन्न भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए PET 2026 पास करना आवश्यक होगा. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए सभी नियम, पात्रता और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि आवेदन के दौरान किसी प्रकार की गलती न हो.