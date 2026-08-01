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UPSSSC PET 2026 Notification: जारी हुआ PET नोटिफिकेशन; इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

UPSSSC PET 2026 Notification: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने PET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त 2026 से शुरू होंगे, जबकि अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 है. जानें आवेदन प्रक्रिया, OTR की अनिवार्यता, फीस संशोधन की अंतिम तारीख और परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 01, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:06 PM IST
UPSSSC PET 2026 Notification: जारी हुआ PET नोटिफिकेशन; इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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