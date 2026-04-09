UPSSSC VDO Recruitment 1468 Posts: ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट अपलोडिंग शुरू; upsssc.gov.in पर ऐसे करें लॉगिन

UPSSSC VDO Recruitment 1468 Posts: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने VDO के 1468 पदों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है. अब मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ये भर्ती अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है. जिन उम्मीदवारों ने सभी चरण पार कर लिए हैं, उनके लिए यह बेहद जरूरी समय है.

आयोग के अनुसार 7 अप्रैल 2026 की शाम से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. केवल वही अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा पास की है. इस भर्ती की मुख्य परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी. वहीं आवेदन प्रक्रिया 23 मई 2023 से शुरू हुई थी. अब चयन प्रक्रिया के इस चरण में उम्मीदवारों को अपनी योग्यता साबित करनी होगी.

कितने पद हैं?

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1468 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसमें सबसे ज्यादा 849 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं. अनुसूचित जाति के लिए 356 पद तय किए गए हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 139 पद हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 117 पद रखे गए हैं. वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद निर्धारित किए गए हैं. इस तरह सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा किया गया है.

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डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया है आसान

डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर दो तरीकों से लॉगिन कर सकते हैं. पहला तरीका है व्यक्तिगत जानकारी के जरिए. इसमें PET रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, निवास और श्रेणी भरनी होगी. दूसरा तरीका OTP के जरिए है. इसमें PET 2022 रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन किया जा सकता है. लॉगिन करने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी.

जरूरी डॉक्यूमेंट में PET स्कोरकार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, CCC सर्टिफिकेट शामिल हैं. इसके अलावा जाति प्रमाणपत्र, EWS सर्टिफिकेट, निवास प्रमाणपत्र और PWD सर्टिफिकेट जरूरत के अनुसार देना होगा. साथ ही एक फोटो आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि सभी जानकारी ध्यान से भरें. डॉक्यूमेंट साफ और स्पष्ट होने चाहिए. फाइनल सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट जरूर निकाल लें. यह आगे वेरिफिकेशन में काम आएगा.

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