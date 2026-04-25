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Hindi Newsशिक्षाUPTET अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! OTR सर्वर फेल होने के बाद सरकार ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, अब इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म!

UPTET अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! OTR सर्वर फेल होने के बाद सरकार ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, अब इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म!

UPTET 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि OTR सर्वर समस्या के कारण बढ़ा दी गई है. अब उम्मीदवार 3 मई 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं, जबकि संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तारीख 8 मई 2026 तय की गई है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 25, 2026, 06:59 PM IST
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UPTET अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! OTR सर्वर फेल होने के बाद सरकार ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, अब इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म!

UPTET 2026 की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक आते ही कई छात्रों को OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) सर्वर की समस्या का सामना करना पड़ा था. कई उम्मीदवार समय पर फॉर्म नहीं भर पाए, जिससे नाराजगी भी बढ़ रही थी. अब आयोग ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने न सिर्फ आवेदन की तारीख बढ़ाई है, बल्कि संशोधन और फीस से जुड़ी प्रक्रिया के लिए भी अतिरिक्त समय दिया है. इससे अब उम्मीदवार बिना तनाव के आवेदन पूरा कर सकेंगे.

क्यों बढ़ाई गई आवेदन की तारीख?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोगआयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार UPTET 2026 के लिए पहले आवेदन की अंतिम तारीख 26 अप्रैल 2026 तय की गई थी. लेकिन OTR सिस्टम में सर्वर से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण कई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाए. इस समस्या को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत देने का फैसला किया. आयोग ने साफ कहा है कि तकनीकी खामियों के कारण किसी भी छात्र का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए तारीख आगे बढ़ाई गई है.

अब कब तक भर सकेंगे फॉर्म?

नई घोषणा के मुताबिक अब उम्मीदवार 03 मई 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन और शुल्क जमा कर सकेंगे. इसके साथ ही जिन छात्रों को अपने आवेदन में सुधार करना है या फीस से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें भी अतिरिक्त समय दिया गया है. आवेदन पत्र में संशोधन और बैंक रिकन्सिलिएशन की अंतिम तारीख 08 मई 2026 तय की गई है. इससे उन छात्रों को भी मौका मिलेगा जो पहले किसी वजह से प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे.

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किन समस्याओं का हुआ समाधान?

OTR सर्वर की वजह से कई छात्रों को लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने में परेशानी हो रही थी. कई बार वेबसाइट स्लो हो रही थी या खुल ही नहीं रही थी. इस कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार समय पर आवेदन नहीं कर सके. आयोग ने इन सभी तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है, ताकि सभी अभ्यर्थियों को बराबर मौका मिल सके और कोई भी छात्र सिर्फ तकनीकी वजह से पीछे न रह जाए.

अभ्यर्थियों के लिए क्या है जरूरी सलाह?

अब जब आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें. जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें और सभी जानकारी सही तरीके से जांच लें. साथ ही आवेदन में किसी भी गलती को सुधारने का मौका भी 08 मई तक मिलेगा. इसलिए इस समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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