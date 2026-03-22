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UPTET 2026 पर बड़ा विवाद! 3 लाख छात्र परीक्षा से बाहर; क्या एक शर्त ने तोड़ा शिक्षक बनने का सपना?

UPTET 2026 controversy: UPTET 2026 के विज्ञापन में केवल अंतिम वर्ष के छात्रों को पात्र मानने की शर्त से करीब 3 लाख डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो गए हैं. छात्र संगठन इसे एनसीटीई के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताकर विरोध कर रहे हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:58 AM IST
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UPTET 2026 पर बड़ा विवाद! 3 लाख छात्र परीक्षा से बाहर; क्या एक शर्त ने तोड़ा शिक्षक बनने का सपना?

UPTET 2026 controversy: उत्तर प्रदेश में होने वाली UPTET 2026 को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है. इस बार जारी किए गए विज्ञापन में ऐसी शर्त रख दी गई है, जिससे लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि करीब तीन लाख डीएलएड के छात्र इस परीक्षा से बाहर हो गए हैं. ये वही छात्र हैं जो अभी अपने कोर्स के शुरुआती सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं. इससे छात्रों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

दरअसल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नियम के मुताबिक, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में दाखिला लेने वाला कोई भी छात्र टीईटी परीक्षा में शामिल हो सकता है. ये नियम सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लागू किया गया था. साल 2022 में एनसीटीई ने अपने पुराने नियम में बदलाव करते हुए साफ कहा था कि डीएलएड, बीएड या डीएड जैसे कोर्स के पहले से लेकर अंतिम सेमेस्टर तक के छात्र परीक्षा देने के पात्र होंगे.

किस लिए हुआ विवाद?

लेकिन इस बार जारी विज्ञापन में अलग ही नियम लागू कर दिया गया है. इसमें केवल उन्हीं छात्रों को आवेदन करने की अनुमति दी गई है जो कोर्स के अंतिम वर्ष में हैं या पास हो चुके हैं. यानी डीएलएड के पहले और दूसरे सेमेस्टर के छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे. यही स्थिति बीएड और अन्य कोर्स के शुरुआती सेमेस्टर के छात्रों के साथ भी है. इस वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं.

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इस फैसले से नाराज होकर कुछ बेरोजगार संगठनों ने विरोध का ऐलान किया है. उनका कहना है कि जब सरकार शिक्षक भर्ती शुरू ही नहीं कर रही है, तो इस परीक्षा का क्या मतलब है. उनका आरोप है कि बिना भर्ती निकाले बार-बार परीक्षा कराई जा रही है. इससे छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. कई छात्रों को लगता है कि यह केवल फीस के जरिए पैसा जुटाने का तरीका बन गया है.

गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में शिक्षक भर्ती बहुत कम हुई है. साल 2018 के बाद से प्राथमिक शिक्षकों की कोई नई भर्ती नहीं आई है. इसके बावजूद 2019 और 2021 में टीईटी परीक्षा कराई गई थी. अब 2026 की परीक्षा भी तय कर दी गई है. ऐसे में छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर फैसला लेगी और सभी पात्र उम्मीदवारों को समान अवसर देगी.

ये भी पढ़ें- Gate 2026 परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी... 13 अप्रैल तक मौका, मिल सकेगा 21 लाख रुपये का सालाना पैकेज

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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