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UPTET 2026: 4 साल बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुई यूपी टीईटी परीक्षा, 88.77% अभ्यर्थी हुए शामिल; अब जानें रिजल्ट और आगे का प्रोसेस

UPTET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का आयोजन 2 से 4 जुलाई तक सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. 4 साल बाद आयोजित इस परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. अब यूपीटीईटी रिजल्ट कब तक आएगा? प्रोविजनल आंसर-की कब जारी हो सकती है और फिर क्या आगे प्रोसेस रहेगा? आइए विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 04, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:02 PM IST
UPTET 2026: 4 साल बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुई यूपी टीईटी परीक्षा, 88.77% अभ्यर्थी हुए शामिल; अब जानें रिजल्ट और आगे का प्रोसेस
Image Credit: UPTET 2026 whats nextSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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