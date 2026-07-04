/UPTET 2026: 4 साल बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुई यूपी टीईटी परीक्षा, 88.77% अभ्यर्थी हुए शामिल; अब जानें रिजल्ट और आगे का प्रोसेस

UPTET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) चार साल के लंबे इंतजार के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है. परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया. इस बार 88.77 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया. अब लाखों उम्मीदवारों की नजर प्रोविजनल आंसर-की और रिजल्ट पर टिकी हुई है. आइए जानते हैं कि परीक्षा के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आंसर-की कब जारी हो सकती है, रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है और इसके बाद उम्मीदवारों को किन चरणों से गुजरना होगा.