/UPTET 2026: 4 साल बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुई यूपी टीईटी परीक्षा, 88.77% अभ्यर्थी हुए शामिल; अब जानें रिजल्ट और आगे का प्रोसेस

UPTET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) चार साल के लंबे इंतजार के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है. परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया. इस बार 88.77 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया. अब लाखों उम्मीदवारों की नजर प्रोविजनल आंसर-की और रिजल्ट पर टिकी हुई है. आइए जानते हैं कि परीक्षा के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आंसर-की कब जारी हो सकती है, रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है और इसके बाद उम्मीदवारों को किन चरणों से गुजरना होगा.
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) के अनुसार यूपीटीईटी 2026 के लिए रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों में से 88.77% उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जबकि करीब 11.23% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई. 4 साल बाद आयोजित हुई इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला.
परीक्षा खत्म होने के बाद आयोग चरणबद्ध तरीके से आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा. सबसे पहले प्रोविजनल आंसर-की जारी की जाएगी, ताकि उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकें. अगर किसी प्रश्न या उत्तर पर उम्मीदवारों को आपत्ति होती है, तो आयोग तय समय सीमा के अंदर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका देगा. विशेषज्ञों की समिति आपत्तियों की समीक्षा करेगी और यदि कोई बदलाव जरूरी हुआ तो उसे अंतिम उत्तर कुंजी में शामिल किया जाएगा.
सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद आयोग फाइनल आंसर-की जारी करेगा. इसके आधार पर यूपीटीईटी 2026 का परिणाम घोषित किया जाएगा. उम्मीदवार अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज करके देख सकेंगे.
यूपीटीईटी सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा है. इसे पास करने के बाद उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में निकलने वाली प्राथमिक (PRT) और उच्च प्राथमिक (TGT स्तर की पात्रता) शिक्षक भर्तियों में आवेदन करने के पात्र बनेंगे. हालांकि, सिर्फ यूपीटीईटी परीक्षा पास करने से नौकरी नहीं मिलती है. उम्मीदवारों को संबंधित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना होता है और भर्ती के नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी करनी होती है.
फिलहाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपीटीईटी आंसर-की और रिजल्ट की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें जिससे हर नई अपडेट प्राप्त हो सके.