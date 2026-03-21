UPTET 2026 Notification Out: यूपीटीईटी के लिए 27 मार्च से करें ऑनलाइन आवेदन, यहां देखें डिटेल्स

uptet 2026 notification out: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है. यूपीटीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. लंबे इंतजार के बाद यह परीक्षा फिर से आयोजित होने जा रही है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 20 मार्च को इसकी जानकारी दी है. इससे लाखों उम्मीदवारों में उत्साह बढ़ गया है. अब वे अपनी तैयारी तेज कर सकते हैं.

इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च 2026 से शुरू होंगे. उम्मीदवार 26 अप्रैल 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upessc.up.gov.in/ पर जाना होगा. इस बार प्राइमरी और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर के लिए परीक्षा होगी. यानी कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं.

कब होगी परीक्षा?

4 साल बाद हो रही इस परीक्षा को लेकर खास तैयारी की गई है. परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को राज्य के अलग अलग केंद्रों पर आयोजित होगी. उम्मीदवारों को पहले से अपनी तैयारी पूरी करनी होगी. इस बार आवेदन प्रक्रिया में वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR अनिवार्य किया गया है. बिना OTR पूरा किए कोई भी उम्मीदवार फॉर्म नहीं भर पाएगा.

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अगर आवेदन के दौरान कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा. उम्मीदवार 1 मई तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं. फीस जमा करने के लिए भी यही अंतिम तारीख रखी गई है. इससे छात्रों को थोड़ी राहत मिलेगी. वे आराम से अपना फॉर्म सही तरीके से भर सकेंगे.

कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न?

परीक्षा का पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा. पेपर OMR शीट पर होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल एक नंबर का होगा. पेपर हल करने के लिए ढाई घंटे का समय मिलेगा. फीस भी पहले जैसी ही रखी गई है. अब उम्मीदवारों को सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना है.

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