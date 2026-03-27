UPTET 2026 registration: यूपी टीईटी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, लेकिन फॉर्म भरने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

UPTET 2026 registration: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. जो उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी मौका है. इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं. आयोग के मुताबिक रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2026 से शुरू होकर 26 अप्रैल 2026 तक चलेगा. इसके बाद उम्मीदवारों को 1 मई 2026 तक अपने फॉर्म में सुधार करने का मौका मिलेगा. इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है.

आवेदन शुरू होने से पहले आयोग ने उम्मीदवारों को एक जरूरी चेतावनी भी दी है. एक फर्जी वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका नाम uptet2026.in है. आयोग ने साफ कहा है कि यह वेबसाइट असली नहीं है. उम्मीदवार केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें. किसी भी गलत वेबसाइट पर जाकर जानकारी भरने से नुकसान हो सकता है. इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है.

कितनी है फीस?

फीस की बात करें तो अलग-अलग वर्गों के लिए शुल्क तय किया गया है. सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपर की फीस 1000 रुपये रखी गई है. अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह फीस 500 रुपये है. वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 300 रुपये तय किया गया है. उम्मीदवार अपनी श्रेणी के अनुसार ही फीस जमा करें.

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क्या है आवेदन की प्रक्रिया?

आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें. फिर अपनी जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें. अंत में फॉर्म जमा कर दें. इस बार कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को यह बताना होगा कि उनका कोई जुड़वा भाई या बहन है या नहीं. साथ ही लाइव फोटो अपलोड करना भी जरूरी होगा.

यह परीक्षा राज्य स्तर की एक जरूरी परीक्षा है. जो लोग कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें इसे पास करना जरूरी होता है. परीक्षा दो भागों में होती है. पहला पेपर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वालों के लिए होता है. दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है. सही तैयारी और समय पर आवेदन से उम्मीदवार अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं.

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