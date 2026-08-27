62 हजार UPTET शिक्षक फेल, अब जाएगी नौकरी या मिलेगा एक और मौका? सरकार पर टिकी सबकी नजर

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 का रिजल्ट घोषित हो चुका है. परीक्षा में 13.3 लाख से अधिक उम्मीदवार सफल हुए हैं. प्राथमिक स्तर की परीक्षा में शामिल 7,13,648 उम्मीदवारों में से 5,71,435 ने सफलता हासिल की, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 10,57,021 अभ्यर्थियों में से 7,59,513 उम्मीदवार पास हुए. प्राथमिक स्तर पर पास प्रतिशत 80.07 फीसदी और उच्च प्राथमिक स्तर पर 71.85 फीसदी रहा.
लेकिन इस रिजल्ट ने उन हजारों शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है, जो पहले से सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं और इस बार TET परीक्षा में सफल नहीं हो सके.
आंकड़ों के मुताबिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के कुल 2,68,799 कार्यरत शिक्षकों ने UPTET 2026 में हिस्सा लिया था. इनमें से 62,028 शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर सके.
प्राथमिक स्तर पर परीक्षा देने वाले 1,22,405 कार्यरत शिक्षकों में से 93,387 ने परीक्षा पास की. इस स्तर पर सफलता दर 76.29 फीसदी रही. वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर 1,46,394 कार्यरत शिक्षकों में से 1,13,384 शिक्षक सफल हुए और पास प्रतिशत 77.45 फीसदी रहा.
UPTET में असफल होने का मतलब यह नहीं है कि इन 62 हजार शिक्षकों की नौकरी तुरंत खत्म हो जाएगी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कार्यरत शिक्षकों के लिए TET पास करना सेवा में बने रहने की जरूरी शर्त है, लेकिन इसके लिए उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर परीक्षा पास करने का अवसर दिया गया है.
इसलिए फिलहाल फेल हुए शिक्षकों के सामने सबसे बड़ा सवाल नौकरी जाने का नहीं, बल्कि तय समयसीमा के भीतर TET योग्यता हासिल करने का है.
सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करने की समयसीमा दी है. इसका मतलब है कि UPTET 2026 में असफल हुए शिक्षकों के पास आगे होने वाली TET परीक्षाओं में शामिल होकर योग्यता हासिल करने का मौका रहेगा.
हालांकि, जो शिक्षक सुप्रीम कोर्ट की तय समयसीमा के भीतर TET पास नहीं कर पाएंगे, उनके खिलाफ सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई की स्थिति बन सकती है. इसलिए मौजूदा रिजल्ट को अंतिम अवसर मानना सही नहीं होगा, लेकिन 2028 की समयसीमा को नजरअंदाज करना भी शिक्षकों के लिए जोखिम भरा हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई राज्यों में कार्यरत शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया था. उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों ने अलग परीक्षा की मांग उठाई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग TET आयोजित करने की दिशा में कदम बढ़ाया.
कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था. आयोग इस प्रक्रिया पर काम कर रहा है.
कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग TET आयोजित होने की स्थिति में उन्हें सामान्य अभ्यर्थियों के साथ उसी स्तर की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी. इससे परीक्षा में प्रतिस्पर्धा का स्तर कम हो सकता है और पहले से सेवा में मौजूद शिक्षकों के लिए TET क्वालिफाई करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.
हालांकि, अलग परीक्षा की तारीख, पैटर्न, पात्रता और अन्य नियमों की अंतिम जानकारी संबंधित आयोग या सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी.
UPTET 2026 में असफल हुए कार्यरत शिक्षकों को फिलहाल घबराने के बजाय आगामी TET परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की 31 अगस्त 2028 की समयसीमा उनके लिए महत्वपूर्ण है. सरकार की ओर से अलग TET को लेकर होने वाली आधिकारिक घोषणा भी इन शिक्षकों के लिए अहम होगी.