/UPTET Admit Card 2026 OUT: जारी हुआ यूपीटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

UPTET Admit Card 2026 OUT: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच किया जाएगा. आयोग ने यूपीटीईटी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. डायरेक्ट लिंक के जरिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. UPESSC ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 30 जून 2026 को UPTET एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर समेत व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.
Download UPTET 2026 Exam Schedule and Exam District Intimation Slip...
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— UPESSC (@upesscprayagraj) June 22, 2026
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है. UPESSC ने सभी उम्मीदवारों के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर यूपीटीईटी परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.
सबसे पहले UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.
वहां सबसे ऊपर में 'UPTET 2026 एडमिट कार्ड' शो होगा, उसके लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और फोन नंबर पर आया OTP दर्ज करें.
स्क्रीन पर एग्जाम हॉल टिकट शो हो जाएगा जिसे डाउनलोड कर सकते हैं.
आप चाहें तो वहां से यूपीटीईटी एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.
यूपीटीईटी के लिए जिन उम्मीदवारों ने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आवेदन किया है, उन्हें दोनों पेपर के लिए अलग-अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. ऊपर बताए गए प्रोसेस के जरिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एग्जाम हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड पर अपना नाम, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग का समय, परीक्षा केंद्र समेत एग्जाम से जुड़े नियम आदि के बारे में जरूर ध्यान से देख लें.