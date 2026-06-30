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UPTET Admit Card 2026 OUT: जारी हुआ यूपीटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

UPTET Admit Card 2026 OUT: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से लगभग 4 साल के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. 2 से 4 जुलाई के बीच होने वाली यूपीटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, आइए डाउनलोड करने का सरल तरीका जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 30, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:01 AM IST
UPTET Admit Card 2026 OUT: जारी हुआ यूपीटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
Image Credit: uptet admit card 2026 out Direct LinkSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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