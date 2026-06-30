/UPTET Admit Card 2026 OUT: जारी हुआ यूपीटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

UPTET Admit Card 2026 OUT: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच किया जाएगा. आयोग ने यूपीटीईटी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. डायरेक्ट लिंक के जरिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. UPESSC ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 30 जून 2026 को UPTET एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर समेत व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.