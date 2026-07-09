/UPTET Answer Key 2026: 14 जुलाई तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति, जानें कैसे ओएमआर शीट से कैलकुलेट होते हैं मार्क्स

यूपी टीईटी प्रोविजनल आंसर की को देखने के बाद अगर प्रश्न उत्तरों के मिलान के समय किसी आंसर से संतुष्ट न होने वाले उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. इसकी प्रक्रिया जारी है और 14 जुलाई 2026 को रात 12 बजे तक उस प्रश्न या उत्तर पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि उससे संबंधित सबूत भी सबमिट करने होंगे. प्रति प्रश्न 500 रुपये की आपत्ति फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी. अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो ये फीस रिफंड कर दी जाएगी.