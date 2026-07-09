/UPTET Answer Key 2026: 14 जुलाई तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति, जानें कैसे ओएमआर शीट से कैलकुलेट होते हैं मार्क्स

UPTET Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) की उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन तरीके को अपनाकर आंसर की चेक कर सकते हैं. आयोग की ओर से प्रोविजनल आंसर की को जारी करते हुए ऑब्जेक्शन दर्ज करने की तारीख का भी ऐलान किया है. उम्मीदवारों से कहा है कि अगर किसी को किसी प्रश्न या साझा किए जवाब से आपत्ति है तो वो उसे दर्ज कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर यूपीटीईटी प्रोविजनल आंसर की देख और डाउनलोड कर सकते हैं. रिस्पॉन्स शीट को देखने के बाद अगर आपत्ति दर्ज करनी हो तो उसके लिए सरल तरीके को अपना सकते हैं.
यूपी टीईटी प्रोविजनल आंसर की को देखने के बाद अगर प्रश्न उत्तरों के मिलान के समय किसी आंसर से संतुष्ट न होने वाले उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. इसकी प्रक्रिया जारी है और 14 जुलाई 2026 को रात 12 बजे तक उस प्रश्न या उत्तर पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि उससे संबंधित सबूत भी सबमिट करने होंगे. प्रति प्रश्न 500 रुपये की आपत्ति फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी. अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो ये फीस रिफंड कर दी जाएगी.
UPTET एक ऑफलाइन परीक्षा है, जिसमें उत्तरों का मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (OMR) स्कैनर द्वारा किया जाता है. परीक्षा के बाद मिली ओएमआर शीट की 'स्टूडेंट कार्बन कॉपी' और आधिकारिक आंसर की की मदद से आप नीचे दिए गए तरीके से अपना स्कोर निकाल सकते हैं.
मार्किंग स्कीम को समझें- मार्क्स कैलकुलेट करने से पहले परीक्षा के पैटर्न को जानना जरूरी है. इस परीक्षा में कुल प्रश्न 150, कुल अंक 150, सही उत्तर के लिए +1 अंक और गलत उत्तर के लिए 0 अंक यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. चूंकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए स्कोर निकालना बेहद आसान है.
ओएमआर शीट पर आपके द्वारा काले किए गए गोलों का मिलान आंसर की के सही विकल्पों से करें. जितने जवाब सही मिल रहे हैं, उन्हें जोड़ते जाएं. गलत उत्तरों के लिए कोई नंबर न काटें. इस तरह से आप अंकों का सही कैलकुलेशन लगा सकेंगे.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.
वेबसाइट पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET-2026) शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद प्रश्न आपत्ति पर क्लिक करें.
अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और अन्य डिटेल्स को दर्ज कर सबमिट बटन दबाएं.
लॉगिन पर क्लिक करने के बाद उत्तर कुंजी डाउनलोड हो जाएगी.
इसके बाद आप जिन प्रश्न और उत्तरों का मिलान कर सकते हैं.
अगर आप किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो उस पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं.