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UPTET Answer Key 2026: 14 जुलाई तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति, जानें कैसे ओएमआर शीट से कैलकुलेट होते हैं मार्क्स

UPTET Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुकी है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इसे डाउनलोड करने के बाद अपने अंकों का अंदाजा लगा सकते हैं. आइए जानते हैं किस तरह से ओएमआर शीट को कैलकुलेट किया जा सकता है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 09, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:39 PM IST
UPTET Answer Key 2026: 14 जुलाई तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति, जानें कैसे ओएमआर शीट से कैलकुलेट होते हैं मार्क्स
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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