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UPTET Exam 2026: 60 जिलों में होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, पेपर लीक रोकने के लिए राज्य में कड़े इंतजाम

UPTET Exam 2026: उत्तर प्रदेश में करीब चार साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) आयोजित होने जा रही है. ये परीक्षा 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच आयोजित होगी. पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 29, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:58 PM IST
UPTET Exam 2026: 60 जिलों में होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, पेपर लीक रोकने के लिए राज्य में कड़े इंतजाम
Image Credit: UPTET 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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