/UPTET Exam 2026: 60 जिलों में होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, पेपर लीक रोकने के लिए राज्य में कड़े इंतजाम

इस साल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के यूपीटीईटी परीक्षा के प्रश्नपत्रों के कई अलग-अलग सेट तैयार किए गए हैं और किस एग्जाम में कौन सा सेट इस्तेमाल किया जाएगा, इसका फैसला आयोग द्वारा एग्जाम से 5 घंटे पहले लिया जाएगा. प्रश्नपत्र में वन टाइम डिजिटल लॉक का यूज किया गया है जो पेपर की शुरुआत होने से 45 मिनट पहले ओपन होगा. खासियत है कि एग्जाम सेंटर में किस टीचर की ड्यूटी कहां होगी उसके बारे में परीक्षा से 30 मिनट पहले फैसला लिया जाएगा.