/UPTET Exam 2026: 60 जिलों में होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, पेपर लीक रोकने के लिए राज्य में कड़े इंतजाम

UPTET Exam 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) करीब चार साल बाद राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) आयोजित करने जा रहा है. ये परीक्षा 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच प्रदेश के करीब 60 जिलों में आयोजित होगी. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 30 जून 2026 को एडमिट कार्ड (UPTET Admit Card 2026) जारी किए जाएंगे. इस बार करीब 20 लाख उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है.
हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक और नकल के मामलों को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, सख्त सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं जिससे UPTET परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) में शामिल होने के लिए कुल 19,94,661 (करीब 20 लाख) उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. उम्मीदवारों की सुरक्षा और पेपर को पारदर्शी बनाए रखने के लिए मल्टी-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम का इंतजाम किया गया है. इस बार बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन से लेकर डिजिटल लॉक जैसी व्यवस्थाओं को अपनाया जाएगा.
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— UPESSC (@upesscprayagraj) June 22, 2026
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को दो शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा. 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी. वहीं, दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी.
इस साल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के यूपीटीईटी परीक्षा के प्रश्नपत्रों के कई अलग-अलग सेट तैयार किए गए हैं और किस एग्जाम में कौन सा सेट इस्तेमाल किया जाएगा, इसका फैसला आयोग द्वारा एग्जाम से 5 घंटे पहले लिया जाएगा. प्रश्नपत्र में वन टाइम डिजिटल लॉक का यूज किया गया है जो पेपर की शुरुआत होने से 45 मिनट पहले ओपन होगा. खासियत है कि एग्जाम सेंटर में किस टीचर की ड्यूटी कहां होगी उसके बारे में परीक्षा से 30 मिनट पहले फैसला लिया जाएगा.
यूपी में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की चेकिंग के भी खास इंतजाम किए गए हैं. एग्जाम सेंटर में एंट्री के समय पहले बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन होगा और उसके बाद आइरिस स्कैन होगा. आखिर में लाइव फोटो कैप्चर की प्रक्रिया को अपनाना होगा.