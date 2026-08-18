/UPTET Result 2026 : आखिर कब जारी होगा रिजल्ट, कहां मिलेगा स्कोरकार्ड और कितने नंबर पर होंगे पास? जानें पूरी डिटेल

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से रिजल्ट की तारीख और समय घोषित नहीं किया गया है. परीक्षा 2 से 4 जुलाई 2026 तक आयोजित की गई थी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार 17.7 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.
यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. होमपेज पर UPTET 2026 Result लिंक पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर और पासवर्ड या मांगी गई अन्य लॉगिन डिटेल दर्ज करनी होगी. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा. अभ्यर्थी रिजल्ट डाउनलोड कर भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट भी रख सकते हैं. केवल आधिकारिक पोर्टल से रिजल्ट डाउनलोड करना सुरक्षित रहेगा.
UPTET स्कोरकार्ड में अभ्यर्थी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जन्मतिथि, जेंडर, पिता का नाम, कैटेगरी, क्वालिफाइंग मार्क्स, कुल प्राप्त अंक और विषयवार अंक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को इन सभी विवरणों को ध्यान से जांचना चाहिए. किसी जानकारी में गलती मिलने पर आयोग की आधिकारिक सूचना के अनुसार सुधार या शिकायत की प्रक्रिया अपनानी चाहिए.
UPTET 2026 में सामान्य और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत 60 फीसदी है, यानी 150 में 90 अंक. वहीं OBC, SC, ST, PwD और Ex-servicemen वर्ग के लिए 55 फीसदी यानी करीब 82-83 अंक निर्धारित हैं. हालांकि अंतिम रूप से अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जारी आधिकारिक परिणाम और नियमों को ही मानना चाहिए.
UPTET में Paper 1 प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए है, जबकि Paper 2 उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए है. जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने की पात्रता चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपरों में निर्धारित योग्यता हासिल करनी होगी.
UPTET पास करना शिक्षक की नौकरी की गारंटी नहीं है. यह एक eligibility test है. सफल अभ्यर्थी पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं या भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे भर्ती विज्ञापन में दी गई अन्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता पूरी करते हों. उपलब्ध जानकारी के अनुसार UPTET पात्रता प्रमाणपत्र की वैधता अब लाइफटाइम है.
अगर अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं, तो UPTET लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध Forgot Application Number? विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है. नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि और सुरक्षा पिन जैसी जानकारी दर्ज करके आवेदन नंबर दोबारा प्राप्त किया जा सकता है.