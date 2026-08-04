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UPTET Result 2026: क्या परीक्षा में फेल होते ही सरकारी शिक्षक की नौकरी जाएगी? जानिए क्या कहते हैं नियम

UPTET Result 2026: एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई यूपीटीईटी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर इंतजार है तो दूसरी और परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के मन में एक सवाल ये भी है कि अगर परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो क्या मौजूदा शिक्षा पद से हाथ धोना पड़ सकता है? आइए नियम क्या कहता है, जान लेते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 04, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:24 AM IST
UPTET Result 2026: क्या परीक्षा में फेल होते ही सरकारी शिक्षक की नौकरी जाएगी? जानिए क्या कहते हैं नियम

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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