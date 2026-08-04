/UPTET Result 2026: क्या परीक्षा में फेल होते ही सरकारी शिक्षक की नौकरी जाएगी? जानिए क्या कहते हैं नियम

UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश में लगभग 4 साल के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब बेसब्री से यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 के घोषित होने का इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. इसके साथ ही लाखों अभ्यर्थियों का नतीजों को लेकर इंतजार खत्म हो जाएगा. साथ ही ये साफ हो जाएगा कि वो एग्जाम में पास हुए हैं या फेल. मगर एक सवाल है जो रिजल्ट के घोषित होने से पहले उम्मीदवारों द्वारा उठाया जा रहा है.
अगर कोई मौजूदा शिक्षक UPTET में पास नहीं होता है, तो क्या उसकी सरकारी नौकरी चली जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि UPTET आखिर है क्या और इसका उद्देश्य क्या है?
यूपीटीईटी का मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो एक पात्रता परीक्षा है. इसे पास करने वाले उम्मीदवार प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5वीं और उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6वीं से 8 वीं स्तर की शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के योग्य माने जाते हैं. UPTET खुद कोई भर्ती परीक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षक बनने की न्यूनतम पात्रता तय करने वाली परीक्षा है.
क्या फेल होने पर मौजूदा शिक्षक की नौकरी चली जाएगी?
इस सवाल का सीधा जवाब 'नहीं' है. अगर कोई शिक्षक पहले से सरकारी स्कूल में नियमित रूप से कार्यरत है और उसकी नियुक्ति उस समय लागू नियमों के अनुसार हुई थी, तो सिर्फ यूपीटीईटी 2026 में फेल होने से उसकी नौकरी समाप्त नहीं हो जाती है. हालांकि, कुछ मामलों में नियुक्ति की शर्तें, सेवा नियम या अदालत के आदेश अलग हो सकते हैं. अगर किसी शिक्षक की नियुक्ति खास शर्तों के साथ हुई है, जहां TET पास करना अनिवार्य रखा गया हो, तो उस स्थिति में संबंधित विभाग या राज्य सरकार के नियम लागू हो सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जिन राज्यों में नियुक्ति नियमों के तहत TET अनिवार्य है, वहां पर शिक्षकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. हालांकि, किसी शिक्षक की सेवा जारी रहेगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ परीक्षा के रिजल्ट से नहीं बल्कि संबंधित भर्ती नियमों और सरकारी आदेशों के आधार पर होता है. इसलिए सभी मौजूदा शिक्षकों पर एक जैसा नियम लागू नहीं माना जा सकता है.
कितने नंबर लाने वाले पास माने जाएंगे?
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 60% यानी 150 में 90 अंक हासिल करने होंगे. जबकि, SC, ST, OBC और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 55% यानी 150 में 82 अंक लाने जरूरी होंगे. इन अंकों से कम लाने वाले उम्मीदवारों को फेल माना जाएगा.
रिजल्ट जारी होने के बाद UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
यहां पर UPTET Result 2026 का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
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