/UPTET Result 2026: क्या परीक्षा में फेल होते ही सरकारी शिक्षक की नौकरी जाएगी? जानिए क्या कहते हैं नियम

UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश में लगभग 4 साल के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब बेसब्री से यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 के घोषित होने का इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. इसके साथ ही लाखों अभ्यर्थियों का नतीजों को लेकर इंतजार खत्म हो जाएगा. साथ ही ये साफ हो जाएगा कि वो एग्जाम में पास हुए हैं या फेल. मगर एक सवाल है जो रिजल्ट के घोषित होने से पहले उम्मीदवारों द्वारा उठाया जा रहा है.