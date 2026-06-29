/तेलंगाना के स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर विवाद, प्रिंसिपल समेत 3 पर केस, BJP नेता सहित 20 लोगों पर भी FIR

स्कूल के प्रिंसिपल अमेर खान का कहना है कि कुछ मुस्लिम अभिभावकों ने अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने की मांग की थी. इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र में एक उर्दू शिक्षिका की नियुक्ति की गई. उन्होंने बताया कि स्कूल में अतिरिक्त कक्षा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा था. ऐसे में उर्दू की पढ़ाई उसी कमरे में कराई गई, जहां दूसरे छात्र भी बैठे थे. इस वजह से कुछ हिंदू छात्रों ने भी उर्दू के अक्षर अपनी कॉपी में लिख लिए.