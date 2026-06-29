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तेलंगाना के स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर विवाद, प्रिंसिपल समेत 3 पर केस, BJP नेता सहित 20 लोगों पर भी FIR

Urdu Class Controversy: तेलंगाना के निजामाबाद जिले के आर्मूर स्थित एक निजी स्कूल में उर्दू की कक्षा को लेकर विवाद हो गया. पुलिस ने धार्मिक वैमनस्य फैलाने के आरोप में स्कूल के प्रिंसिपल, कॉरेस्पॉन्डेंट और उर्दू शिक्षिका पर केस दर्ज किया है. आइए पूरा मामला जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 29, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:27 AM IST
तेलंगाना के स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर विवाद, प्रिंसिपल समेत 3 पर केस, BJP नेता सहित 20 लोगों पर भी FIR
Image Credit: Urdu Class Controversy in Telangana schoolSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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