/तेलंगाना के स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर विवाद, प्रिंसिपल समेत 3 पर केस, BJP नेता सहित 20 लोगों पर भी FIR

Urdu Class Controversy: तेलंगाना के निजामाबाद जिले के आर्मूर स्थित एक निजी स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. इस मामले में पुलिस ने स्कूल के संवाददाता (कॉरेस्पॉन्डेंट), प्रिंसिपल और उर्दू शिक्षिका के खिलाफ धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. वहीं, स्कूल में घुसकर हंगामा करने और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप में बीजेपी के स्थानीय नेता समेत करीब 20 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है.
स्कूल के प्रिंसिपल अमेर खान का कहना है कि कुछ मुस्लिम अभिभावकों ने अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने की मांग की थी. इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र में एक उर्दू शिक्षिका की नियुक्ति की गई. उन्होंने बताया कि स्कूल में अतिरिक्त कक्षा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा था. ऐसे में उर्दू की पढ़ाई उसी कमरे में कराई गई, जहां दूसरे छात्र भी बैठे थे. इस वजह से कुछ हिंदू छात्रों ने भी उर्दू के अक्षर अपनी कॉपी में लिख लिए.
अमेर खान के अनुसार कुछ अभिभावकों ने शिकायत की कि उनके बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाया जा रहा है. उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि बच्चों को सिर्फ उर्दू वर्णमाला 'अलिफ, बे, ते' सिखाई जा रही थी, किसी भी धार्मिक गतिविधि या नमाज की शिक्षा नहीं दी गई.
प्रिंसिपल का आरोप है कि शिकायत के दौरान बीजेपी के स्थानीय नेता वंदुला बालू अपने समर्थकों के साथ स्कूल पहुंचे और उनके साथ मारपीट की. उन्होंने कहा कि उन्हें थप्पड़ मारा गया और धक्का देकर गिराने की भी कोशिश की गई. स्कूल के कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया और उन्हें अपने ही कार्यालय में काफी देर तक जमीन पर बैठाए रखा.
पुलिस ने बीजेपी नेता वंदुला बालू सहित करीब 20 लोगों के खिलाफ स्कूल में जबरन प्रवेश करने, धमकी देने और मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. वहीं, स्कूल के कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रिंसिपल और उर्दू शिक्षिका पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 के तहत विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने का मामला दर्ज किया गया है.
इस घटना के बाद कई संगठनों ने प्रतिक्रिया दी. AIMIM से संबंधित सोशल मीडिया हैंडल ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्य के डीजीपी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने भी घटना की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि उर्दू शिक्षिका पर हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ.
उन्होंने कहा कि हाल के समय में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं और पुलिस पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.