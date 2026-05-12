अमेरिकी कॉलेजों में मची खलबली! विदेशी छात्रों की संख्या में 20% की गिरावट, जानें वीजा का नया पेंच

एक दौर था जब दुनिया भर के मेधावी छात्रों की पहली पसंद अमेरिका हुआ करता था, लेकिन आज वही छात्र वहां जाने के नाम से हिचकिचा रहे हैं. हालिया रिपोर्ट्स ने अमेरिकी उच्च शिक्षा जगत में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि वहां विदेशी छात्रों के नामांकन में करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई है. क्या ये महज एक इत्तेफाक है या अमेरिकी सरकार की सख्त नीतियों का साइड इफेक्ट? ट्रंप प्रशासन के आव्रजन और शिक्षा संबंधी कड़े रुख ने न केवल छात्रों के सपनों पर ब्रेक लगाया है, बल्कि कई यूनिवर्सिटीज के बजट को भी खतरे में डाल दिया है. आइए, विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्यों दुनिया भर के छात्र अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं और इसके पीछे का असली पेंच क्या है.

नामांकन में भारी गिरावट और यूनिवर्सिटीज की बढ़ती टेंशन?

NAFSA और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय शिक्षा संगठनों द्वारा जारी की गई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, इस साल स्प्रिंग सेमेस्टर में अमेरिकी कॉलेजों में नए विदेशी छात्रों की संख्या में औसतन 20% की कमी आई है. सर्वे में शामिल 149 अमेरिकी संस्थानों में से 62% ने स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों में गिरावट की सूचना दी है. चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रेजुएशन (Masters) प्रोग्राम्स में यह गिरावट 24% तक पहुंच गई है. विदेशी छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत होते हैं क्योंकि वे अक्सर पूरी ट्यूशन फीस चुकाते हैं. यदि आगामी फॉल सेमेस्टर में भी यही स्थिति रही, तो कई कॉलेजों को गंभीर बजट संकट और छंटनी का सामना करना पड़ सकता है.

वीजा नियमों में क्लैंपडाउन और गिरफ्तारी का डर?

अमेरिकी शिक्षा जगत में इस नकारात्मक बदलाव का सबसे बड़ा मोड़ पिछले साल आया, जब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के एजेंटों ने दर्जनों विदेशी छात्रों को उनके कैंपसों और हॉस्टल के कमरों से गिरफ्तार किया था. सरकार ने हजारों छात्रों की कानूनी रेजिडेंसी रद्द कर दी थी, हालांकि बाद में अदालती आदेशों के बाद इसे बहाल करना पड़ा. इस डर और अस्थिरता ने छात्रों के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया. प्रशासन ने अब उच्च शिक्षा को नए सिरे से आकार देने और आव्रजन मार्गों को प्रतिबंधित करने के लिए जो 'दबाव अभियान' चलाया है, उससे छात्र और उनके परिवार अब अमेरिका को एक सुरक्षित और स्वागत योग्य विकल्प नहीं मान रहे हैं.

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वीजा प्रक्रिया में देरी और नए सख्त रिव्यू नियम?

छात्रों की संख्या कम होने का एक मुख्य कारण वीजा जारी करने की प्रक्रिया में आई भारी गिरावट भी है. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल छात्र वीजा जारी होने की संख्या में 36% की कमी आई है. मई के महीने में, जो छात्र वीजा प्रोसेसिंग का पीक समय होता है, विदेश विभाग ने सख्त नए रिव्यू नियमों को लागू करने के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया ही रोक दी थी. इसके अलावा, अब वीजा के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि और अनिश्चितता बनी रहती है. NAFSA के विशेषज्ञों का मानना है कि जो छात्र इस साल कॉलेज शुरू करने वाले हैं, उन्होंने अपनी आवेदन प्रक्रिया काफी समय पहले शुरू की थी, इसलिए सरकार की इन सख्त नीतियों का असली और भयावह असर आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट होगा.

क्या पूरी दुनिया में बदल रहा है विदेशी शिक्षा का रुख?

रिपोर्ट में शामिल 84% अमेरिकी स्कूलों ने गिरावट का मुख्य कारण प्रतिबंधित सरकारी नीतियों को बताया है. यह समस्या सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है; कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश, जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रमुख ठिकाने माने जाते हैं, वहां भी आव्रजन नीतियों में सख्ती के कारण विदेशी नामांकन में गिरावट देखी गई है. छात्र अब इन देशों के बजाय यूरोप और एशिया के अन्य विकल्पों की ओर देख रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए फॉल सेमेस्टर की स्थिति और भी खराब हो सकती है. अमेरिकी कॉलेजों के लिए यह समय आत्म-मंथन का है, क्योंकि वे न केवल टैलेंट खो रहे हैं बल्कि अपनी आर्थिक नींव को भी कमजोर कर रहे हैं.