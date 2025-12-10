अमेरिका के इन 15 कॉलेजों में होगा 'एक पंत दो काज', ऐसे बदल जाएगी यहां पढ़ाई करने वाले छात्रों की किस्मत

Us Colleges: फोर्ब्स की नई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में ऐसे कॉलेजों की पहचान की गई है जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप और को-ऑप (Co-op) प्रोग्राम के जरिए काम का अनुभव मिल जाता है. यही कारण है कि उनके लिए जॉब पाना बाकी ग्रेजुएट्स हुए लोगों की तुलना में काफी आसान हो जाता है.

अमेरिका में नौकरियों की चुनौती बढ़ी

अमेरिकी जॉब मार्केट में नए ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी ढूंढना अब पहले जितना आसान नहीं रहा है. फोर्ब्स के मुताबिक 22 से 27 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 4.8% है, जो आम वर्कर्स की 4% बेरोजगारी दर से ज्यादा है. बैचलर्स की डिग्री वाले छात्रों में तो यह आंकड़ा 7.4% तक पहुंच चुका है. वहीं इसी वजह से स्टूडेंट्स अब ऐसे कॉलेज चुनने लगे हैं जहां पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप या को-ऑप ट्रेनिंग का मौका भी मिल सके.

बढ़ी कॉलेजों की डिमांड

कई टॉप की अमेरिकी यूनिवर्सिटीज अब अपने कोर्स में ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और जॉब से जुड़ी एक्टिविटीज को जोड़ रही हैं. यही कारण है कि छात्रों को क्लासरूम की पढ़ाई के साथ-साथ रियल वर्क एक्सपीरियंस भी मिल पाता है. फोर्ब्स ने ऐसे 15 कॉलेजों की लिस्ट जारी की है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान ही काम का मौका देते हैं और जॉब मार्केट के लिए पहले से ही तैयार करते हैं.

कौन से हैं अमेरिका के टॉप 15 कॉलेज?

Georgia Institute of Technology Carnegie Mellon University University of Washington College of William & Mary University of Miami Babson College Arizona State University Northeastern University Rensselaer Polytechnic Institute Drexel University Kettering University Wentworth Institute of Technology Berea College University of Texas at El Paso Rochester Institute of Technology

इन कॉलेजों से पढ़ने वाले छात्रों को क्या फायदा?

फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि इन यूनिवर्सिटीज से पासआउट होने वाले छात्रों को उनकी डिग्री के हिसाब से नौकरी पाना काफी आसान हो जाता है. इसके पीछे का कारण यह है कि वे पढ़ाई के दौरान ही प्रैक्टिकल स्किल सीख चुके होते हैं. इन 15 संस्थानों के 80% स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने के सिर्फ छह महीने के भीतर नौकरी मिल गई.

