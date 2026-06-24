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BSc Nursing के बाद अमेरिका में नौकरी कैसे मिलेगी? जानिए लाइसेंस, परीक्षा और वीजा का पूरा रोडमैप

बीएससी नर्सिंग के बाद अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं? जानिए भारतीय नर्सों के लिए NCLEX-RN परीक्षा, CGFNS मूल्यांकन, वीजा स्क्रीनिंग, IELTS/TOEFL, लाइसेंस और वीजा स्पॉन्सरशिप से जुड़ी पूरी प्रक्रिया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 24, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:38 AM IST
BSc Nursing के बाद अमेरिका में नौकरी कैसे मिलेगी? जानिए लाइसेंस, परीक्षा और वीजा का पूरा रोडमैप

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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