भारत में बीएससी नर्सिंग की डिग्री हेल्थकेयर सेक्टर में करियर बनाने का मजबूत आधार मानी जाती है. लेकिन अब बड़ी संख्या में भारतीय नर्सें विदेशों में भी करियर बनाना चाहती हैं. अमेरिका उन देशों में शामिल है जहां नर्सों की लगातार मांग बढ़ रही है. बढ़ती आबादी, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और अनुभवी मेडिकल स्टाफ की जरूरत के कारण अमेरिकी अस्पताल विदेशी नर्सों को भी अवसर दे रहे हैं.
कई भारतीय छात्रों के मन में सवाल होता है कि क्या केवल बीएससी नर्सिंग की डिग्री के आधार पर अमेरिका में नौकरी मिल सकती है. इमिग्रेशन एडवाइजर और स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट रितिका गुप्ता के अनुसार, केवल डिग्री होना पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य लाइसेंस, सर्टिफिकेशन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा. यदि उम्मीदवार के पास अतिरिक्त प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट हों तो नौकरी मिलने की संभावना और बढ़ जाती है.
अमेरिका में नर्स के तौर पर काम करने से पहले भारतीय डिग्री और योग्यता का मूल्यांकन करवाना जरूरी होता है. इसके लिए CGFNS (Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools) संस्था उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता की जांच करती है. उम्मीदवारों को अपने ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री सर्टिफिकेट और भारतीय नर्सिंग लाइसेंस जमा करने होते हैं. इसके बाद CES Professional Report तैयार की जाती है, जो अमेरिकी मानकों के अनुरूप योग्यता का मूल्यांकन करती है.
अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना नर्सिंग बोर्ड होता है. जिस राज्य में नौकरी करनी है, वहां के नर्सिंग बोर्ड की आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होता है. कई राज्यों में CGFNS VisaScreen या अन्य मूल्यांकन प्रक्रियाएं अनिवार्य होती हैं. इसलिए आवेदन से पहले संबंधित राज्य की वेबसाइट पर जाकर नियमों को समझना आवश्यक है.
भारतीय नर्सों के लिए Visa Screen Certificate बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है. यह प्रमाणित करता है कि उम्मीदवार की शिक्षा, लाइसेंस और अंग्रेजी भाषा कौशल अमेरिकी मानकों के अनुरूप हैं. इस प्रक्रिया में नर्सिंग शिक्षा, लाइसेंस सत्यापन और भाषा दक्षता की जांच की जाती है. इसके बिना अमेरिका में वर्क वीजा प्रक्रिया आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है.
अमेरिका में मरीजों और मेडिकल स्टाफ के साथ प्रभावी संवाद के लिए अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ जरूरी है. इसी कारण IELTS, TOEFL या कई मामलों में OET जैसे टेस्ट मांगे जाते हैं. इसके अलावा NCLEX-RN परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है. यह परीक्षा नर्स की क्लिनिकल निर्णय क्षमता और पेशेवर कौशल का आकलन करती है. इस परीक्षा को पास करने के बाद ही उम्मीदवार अमेरिकी नर्सिंग लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है.
विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका के अस्पताल उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जिनके पास अच्छा क्लिनिकल अनुभव हो. यदि किसी उम्मीदवार के पास अनुभव कम है तो उसे किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में 1 से 2 साल का अनुभव हासिल करने का प्रयास करना चाहिए. ICU, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी विभाग और मेडिकल-सर्जिकल यूनिट जैसे क्षेत्रों का अनुभव नौकरी के अवसर बढ़ा सकता है.
BLS (Basic Life Support) और ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support) जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सर्टिफिकेशन उम्मीदवार की प्रोफाइल को मजबूत बनाते हैं. इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल, क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी केयर से जुड़े कोर्स भी अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं. ये प्रमाणपत्र उम्मीदवार को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हैं.
सभी जरूरी परीक्षाएं, लाइसेंस और सर्टिफिकेशन पूरे करने के बाद उम्मीदवार अमेरिकी अस्पतालों और हेल्थकेयर संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं. यदि किसी अस्पताल से जॉब ऑफर मिलता है, तो कई मामलों में वीजा स्पॉन्सरशिप भी दी जाती है. सही तैयारी, अनुभव और लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी करने वाले भारतीय उम्मीदवार अमेरिका में सफल नर्सिंग करियर बना सकते हैं और आकर्षक वेतन पैकेज प्राप्त कर सकते हैं.