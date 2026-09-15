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OPT के लिए ₹96 लाख का झटका! ट्रंप सरकार की नई फीस ने बढ़ाई भारतीय छात्रों की चिंता, जानें अब क्या होगा

अमेरिका में विदेशी छात्रों के OPT पर 1 लाख डॉलर फीस के प्रस्ताव से भारतीय छात्रों की चिंता बढ़ी. जानें OPT क्या है, फीस कौन देगा और इसका असर भारतीय छात्रों पर कैसे पड़ेगा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 15, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:28 AM IST
OPT के लिए ₹96 लाख का झटका! ट्रंप सरकार की नई फीस ने बढ़ाई भारतीय छात्रों की चिंता, जानें अब क्या होगा

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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