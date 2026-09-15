/OPT के लिए ₹96 लाख का झटका! ट्रंप सरकार की नई फीस ने बढ़ाई भारतीय छात्रों की चिंता, जानें अब क्या होगा

अमेरिका में पढ़ाई करने वाले भारतीय और दूसरे विदेशी छात्रों के लिए OPT से जुड़ा एक प्रस्ताव चिंता बढ़ाने वाला है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से Optional Practical Training (OPT) के लिए 1 लाख डॉलर यानी करीब 96 लाख रुपये की फीस का प्रस्ताव सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्ताव को व्हाइट हाउस की समीक्षा प्रक्रिया में मंजूरी मिल चुकी है और इसे आगे नियम के रूप में जारी किया जा सकता है. हालांकि, इस प्रस्ताव से जुड़ी कई अहम बातें अभी स्पष्ट नहीं हैं, खासकर यह कि फीस आखिर कौन चुकाएगा.
OPT अमेरिका में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अध्ययन क्षेत्र में व्यावहारिक काम का अनुभव हासिल करने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है. इसके तहत योग्य विदेशी छात्र अपनी पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र में अस्थायी रूप से काम कर सकते हैं. सामान्य तौर पर छात्रों को 12 महीने तक OPT का अवसर मिलता है. वहीं, STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स से जुड़े योग्य छात्रों को अतिरिक्त 24 महीने का विस्तार मिल सकता है. इस तरह पात्र STEM ग्रेजुएट्स पढ़ाई पूरी करने के बाद कुल तीन साल तक काम करने का अवसर पा सकते हैं.
OPT को अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था और वहां के रोजगार-आधारित इमिग्रेशन सिस्टम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है. अंतरराष्ट्रीय छात्र OPT के दौरान अमेरिकी कंपनियों में काम करके अनुभव हासिल करते हैं. इसी दौरान कोई नियोक्ता भविष्य में उनके लिए H-1B जैसी वर्क वीजा प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर सकता है. इसलिए अमेरिका में पढ़ाई के बाद करियर बनाने की योजना रखने वाले विदेशी छात्रों के लिए OPT काफी अहम होता है.
OPT की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले साल करीब 3 लाख विदेशी छात्रों के पास OPT के जरिए अमेरिका में काम करने की अनुमति थी. इनमें बड़ी संख्या उन छात्रों की है जिन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएशन या उच्च शिक्षा पूरी की है. ऐसे में OPT से जुड़ी किसी बड़ी फीस का असर सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि विश्वविद्यालयों और अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ सकता है.
प्रस्ताव को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1 लाख डॉलर की फीस की जिम्मेदारी किसकी होगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रस्ताव में इस रकम का सार्वजनिक रूप से स्पष्ट उल्लेख नहीं है और यह भी पूरी तरह साफ नहीं है कि भुगतान छात्र करेगा, यूनिवर्सिटी करेगी या नियोक्ता. कुछ कानूनी जानकारों और पॉलिसी विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी ग्रेजुएट को नौकरी देने वाले एम्प्लॉयर पर इसका बोझ डाला जा सकता है.
पॉलिसी कमेंटेटर सैम पीक ने फीस की संभावित जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाया है. उनका तर्क है कि अगर यूनिवर्सिटीज को भुगतान करना पड़ा, तो उनके लिए किसी बाहरी या अनजान एम्प्लॉयर से जुड़े छात्र की फीस उठाना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो सकता है. हालांकि, अंतिम नियम आने तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि भुगतान की वास्तविक व्यवस्था क्या होगी.
भारतीय छात्रों के लिए यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी शुरू करने का एक प्रमुख रास्ता OPT है. छात्र इसके जरिए अमेरिकी कंपनियों में अनुभव हासिल कर सकते हैं और आगे चलकर H-1B वीजा के लिए नियोक्ता से स्पॉन्सरशिप की उम्मीद कर सकते हैं. अगर 1 लाख डॉलर की लागत सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों पर आती है, तो अमेरिका में पढ़ाई के बाद काम करने का विकल्प कई छात्रों के लिए बेहद महंगा हो सकता है.
इस प्रस्ताव का असर अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थानों पर भी पड़ सकता है. इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल के को-फाउंडर सिद्धार्थ के अनुसार, यदि यूनिवर्सिटीज को इस खर्च का बोझ उठाना पड़ा, तो वे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के एडमिशन को कम करने पर विचार कर सकती हैं. इससे खास तौर पर STEM से जुड़े ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है.
यदि प्रस्तावित फीस लागू होती है और उसका आर्थिक बोझ छात्रों, यूनिवर्सिटीज या कंपनियों पर पड़ता है, तो अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी करने की योजना बनाने वाले विदेशी छात्रों के फैसले प्रभावित हो सकते हैं. भारतीय छात्रों के लिए खास चुनौती यह होगी कि अमेरिकी डिग्री की ऊंची लागत के साथ पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट से जुड़ा संभावित अतिरिक्त खर्च भी जुड़ सकता है. हालांकि, अंतिम प्रभाव का आकलन तभी किया जा सकेगा जब सरकार अंतिम नियम, फीस की शर्तें और भुगतान की जिम्मेदारी स्पष्ट करेगी.