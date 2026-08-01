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US जाने का सपना देख रहे भारतीय डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बड़ा झटका! ट्रंप सरकार के नए J-1 वीजा नियम से बढ़ेंगी मुश्किलें

अमेरिका ने J-1 एक्सचेंज विजिटर वीजा नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव जारी किया है. नए नियम लागू होने पर भारतीय डॉक्टर, वैज्ञानिक, रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटी फैकल्टी और मेडिकल फेलोज को 4 साल बाद वीजा एक्सटेंशन लेना होगा. जानिए J-1 वीजा के नए प्रस्ताव, संभावित असर और किन भारतीयों पर पड़ेगा सबसे बड़ा प्रभाव.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 01, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:37 PM IST
US जाने का सपना देख रहे भारतीय डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बड़ा झटका! ट्रंप सरकार के नए J-1 वीजा नियम से बढ़ेंगी मुश्किलें

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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