Advertisement
trendingNow13064629
Hindi Newsशिक्षाअमेरिकी उपराष्ट्रपति कहां रहते हैं, जिनके आवास पर हुआ अटैक? जानिए सिक्योरिटी, सैलरी से लेकर सुविधाओं तक सबकुछ

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कहां रहते हैं, जिनके आवास पर हुआ अटैक? जानिए सिक्योरिटी, सैलरी से लेकर सुविधाओं तक सबकुछ

US Vice President Residence Under Attack: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के आवास पर हमले की खबर सामने आई है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहां रहते हैं और उन्हें कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कहां रहते हैं, जिनके आवास पर हुआ अटैक? जानिए सिक्योरिटी, सैलरी से लेकर सुविधाओं तक सबकुछ

US Vice President Residence Attack: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (J.D. Vance) के ओहायो स्थित आवास पर हमले की खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक शख्स अचानक उनके घर के अंदर घुस गया और तोड़फोड़ करने लगा. हालांकि, जब यह घटना हुई तब जेडी वेंस और उनके परिवार वाले घर में मौजूद नहीं थे. इस खबर के आने के बाद जिन लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कहां रहते हैं, उन्हें किस प्रकार की सिक्योरिटी, कौन-कौन सी सुविधाएं और कितनी सैलरी मिलती है? आइए हम आपको यह सब कुछ इस लेख में बताते हैं.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कहां रहते हैं?
अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार वालों के साथ संयुक्त राज्य नौसेना वेधशाला (USNO) के परिसर में स्थित उपराष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में रहते हैं. वाल्टर मोंडेल के बाद से प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने परिवारजनों के साथ संयुक्त राज्य नौसेना वेधशाला के परिसर में ही रहते आए हैं. 

ये भी पढ़ें: GATE 2026 Admit Card: IIT गुवाहाटी कभी भी जारी कर सकता है एडमिट कार्ड, gate2026.iitg.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी उपराष्ट्रपति सैलरी?
अमेरिका के उपराष्ट्रपति की सैलरी अमेरिकी सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है. हालांकि, साल 2024 के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की वार्षिक सैलरी करीब 284,600 डॉलर है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति सिक्योरिटी और सुविधाएं
अमेरिकी उपराष्ट्रपति को कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है. जिसमें- सरकारी आवास, लग्जरी कारें, हर वक्त सख्त सिक्योरिटी, आदि शामिल है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी की बात करें तो यह यूएस सीक्रेट सर्विस द्वारा की जाती है. जो हर वक्त उपराष्ट्रपति के सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं. वहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति विशेष प्रकार के बुलेटप्रूफ कार से सफर करते हैं, जिसमें जमाने के हिसाब से तमाम सुरक्षा सुविधाएं मौजूद होती है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति  के काफिले में कई वाहन शामिल होते हैं. उपराष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें हर खतरे से बचाने के लिए खुफिया एजेंसियों की एक टीम हमेशा सतर्क रहती है, जो उनके भोजन से लेकर हर छोटी-बड़ी चीज पर नजर बनाए रखती है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति कई लेयर के सुरक्षा में रहते हैं.

ये भी पढ़ें: Success Story: किसान की बेटी का डबल धमाका, UPSC में 2 बार मारी बाजी, जानिए IPS से IAS तक का शानदार सफर

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

US Vice President Residence Attack

Trending news

'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
West Bengal
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
Karnataka Meeting
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Sabarimala gold theft case
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
AAP Sarpanch Murder
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
Umar Khalid
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
Jammu Kashmir
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
Jamaat
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल