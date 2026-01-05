अमेरिकी उपराष्ट्रपति कहां रहते हैं, जिनके आवास पर हुआ अटैक? जानिए सिक्योरिटी, सैलरी से लेकर सुविधाओं तक सबकुछ

US Vice President Residence Attack: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (J.D. Vance) के ओहायो स्थित आवास पर हमले की खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक शख्स अचानक उनके घर के अंदर घुस गया और तोड़फोड़ करने लगा. हालांकि, जब यह घटना हुई तब जेडी वेंस और उनके परिवार वाले घर में मौजूद नहीं थे. इस खबर के आने के बाद जिन लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कहां रहते हैं, उन्हें किस प्रकार की सिक्योरिटी, कौन-कौन सी सुविधाएं और कितनी सैलरी मिलती है? आइए हम आपको यह सब कुछ इस लेख में बताते हैं.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कहां रहते हैं?

अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार वालों के साथ संयुक्त राज्य नौसेना वेधशाला (USNO) के परिसर में स्थित उपराष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में रहते हैं. वाल्टर मोंडेल के बाद से प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने परिवारजनों के साथ संयुक्त राज्य नौसेना वेधशाला के परिसर में ही रहते आए हैं.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति सैलरी?

अमेरिका के उपराष्ट्रपति की सैलरी अमेरिकी सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है. हालांकि, साल 2024 के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की वार्षिक सैलरी करीब 284,600 डॉलर है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति सिक्योरिटी और सुविधाएं

अमेरिकी उपराष्ट्रपति को कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है. जिसमें- सरकारी आवास, लग्जरी कारें, हर वक्त सख्त सिक्योरिटी, आदि शामिल है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी की बात करें तो यह यूएस सीक्रेट सर्विस द्वारा की जाती है. जो हर वक्त उपराष्ट्रपति के सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं. वहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति विशेष प्रकार के बुलेटप्रूफ कार से सफर करते हैं, जिसमें जमाने के हिसाब से तमाम सुरक्षा सुविधाएं मौजूद होती है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति के काफिले में कई वाहन शामिल होते हैं. उपराष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें हर खतरे से बचाने के लिए खुफिया एजेंसियों की एक टीम हमेशा सतर्क रहती है, जो उनके भोजन से लेकर हर छोटी-बड़ी चीज पर नजर बनाए रखती है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति कई लेयर के सुरक्षा में रहते हैं.

