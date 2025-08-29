डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद शुरू किया Visa वॉर, अब एक बार में 4 साल तक का ही मिल सकता है वीजा!
Hindi Newsशिक्षा

डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद शुरू किया Visa वॉर, अब एक बार में 4 साल तक का ही मिल सकता है वीजा!

US Visa Rule: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद अब विदेशी स्टूडेंट्स के वीजा के खिलाफ भी नया वॉर शुरू कर दिया है. जानें यूएस वीजा में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:23 AM IST
Donald Trump on Students Visa: भारत से हर साल लाखों की संख्या में छात्र हायर एजुकेशन के लिए US पढ़ने जाते हैं, जिसके लिए वह विजा अप्लाई करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद यूएस विजा को लेकर भी सख्त हो गया है. ऐसे में यूएस का विजा मिलना आसान नहीं है. इसके लिए कई नियमों और शर्तों में पहले के मुताबिक बदलाव हो सकते हैं. ये बदलाव अगले कुछ महीनों में लागू हो सकते हैं.

क्या-क्या हुआ बदलाव?

1. नए नियमों के लागू होने के बाद विदेशी छात्र लंबे समय के लिए अमेरिका में नहीं रह पाएंगे. अब विदेशी छात्रों को एफ-1 कैटेगरी में एक बार में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 सालों तक का ही वीजा मिलेगा. अगर किसी को बैचलग की पढ़ाई के बाद मास्टर डिग्री करनी है तो उसे फिर से वीजा के लिए अप्लाई करना होगा. 

2. इसके अलावा पढ़ाई पूरी होने के बाद अमेरिका में रुकने की छूट अवधि को भी घटा दिया गया है. पहले 60 दिनों तक रुक सकते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है. ऐसे में इसका काफी ज्यादा असर छात्रों पर पड़ेगा. 

3. वहीं, अगर कोई छात्र अपने समय सीमा से अधिक टाइम के लिए अमेरिका में रहना चाहता है तो उसे फिर गृह सुरक्षा विभाग से एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए अप्लाई करना होगा. 

डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का देश में विरोध, इस बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में लगाया अमेरिकन कोल्ड ड्रिंक पर प्रतिबंध

4. कई बार अमेरिका पहुंचकर छात्र महंगी यूनिवर्सिटी को छोड़कर कम फीस वाले संस्थानों में चले जाते हैं. ऐसे में नए नियम ते तहत छात्रों को पहले साल में कोर्स को छोड़ने या फिर यूनिवर्सिटी बदलने की इजाजत नहीं है. 

5. पहले स्टूडेंट्स देश बिना छोड़े ही लगातार 2 पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर लेते थे. हालांकि, अब उन्हें नया वीजा स्टांप जरूर लेना होगा. आसान भाषा में कहे तो छात्रों को अब नए सिरे से वीजा के लिए पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी.  

