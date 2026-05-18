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H-1B वीजा वालों सावधान! साइन में छोटी सी गलती और सीधे रिजेक्ट हो सकती है आपकी एप्लिकेशन

अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खबर है. USCIS ने सिग्नेचर नियमों को सख्त कर दिया है. अब हस्ताक्षर में छोटी सी गलती भी वीजा आवेदन खारिज करा सकती है. जानिए 10 जुलाई 2026 से क्या बदलने वाला है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 18, 2026, 10:01 PM IST
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H-1B वीजा वालों सावधान! साइन में छोटी सी गलती और सीधे रिजेक्ट हो सकती है आपकी एप्लिकेशन

अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स और इस साल वीजा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिकी गृह विभाग यानी Department of Homeland Security (DHS) ने एक अंतरिम नियम जारी किया है, जिसने हजारों विदेशी वर्कर्स की चिंता बढ़ा दी है. नए नियम के तहत अगर अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS को किसी आवेदन में किया गया सिग्नेचर गलत, अधूरा या अमान्य लगता है, तो एजेंसी आवेदन को तुरंत खारिज कर सकती है. पहले कई मामलों में सुधार का मौका मिल जाता था, लेकिन अब नियम और ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं.

कब से लागू होगा नियम?

यह नया नियम फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया जा चुका है और इससे U.S. Citizenship and Immigration Services यानी USCIS के अधिकार बढ़ गए हैं. नियमों के अनुसार अगर किसी वीजा आवेदन को शुरुआती जांच के बाद प्रोसेसिंग के लिए स्वीकार कर लिया गया हो, तब भी बाद में सिग्नेचर में गड़बड़ी मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है. फिलहाल इस नियम पर आम लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं. इसके बाद 10 जुलाई 2026 से यह नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा. इसका असर खासतौर पर भारतीय IT प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है.

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अब क्या करना जरूरी है?

नए नियमों के तहत आवेदकों को सिग्नेचर को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. DHS ने साफ किया है कि हाथ से किया गया हस्ताक्षर सबसे ज्यादा मान्य माना जाएगा. पेन से किए गए सिग्नेचर की स्कैन कॉपी भी स्वीकार की जाएगी. इसके अलावा ओरिजिनल साइन किए गए दस्तावेजों की फैक्स कॉपी या फोटोकॉपी भी मान्य हो सकती है. कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी सिर्फ अधिकृत ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम में स्वीकार होंगे. इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आवेदन जमा करने से पहले हर दस्तावेज को दोबारा जांचना अब बेहद जरूरी हो गया है.

किन गलतियों से बचना होगा?

USCIS ने साफ कर दिया है कि कॉपी-पेस्ट किए गए सिग्नेचर, डिजिटल रूप से बनाए गए सिग्नेचर, सिग्नेचर स्टैम्प और ऑटो-जनरेटेड सिग्नेचर अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यहां तक कि अगर आवेदक की जगह किसी और व्यक्ति ने साइन किया है, चाहे वह वकील ही क्यों न हो, तब भी आवेदन खारिज हो सकता है. इमिग्रेशन विशेषज्ञों के मुताबिक यह नियम छोटा दिख सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा है. अगर प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद आवेदन रिजेक्ट होता है, तो फीस वापस नहीं मिलेगी और दोबारा आवेदन करने पर वीजा टाइमलाइन भी प्रभावित हो सकती है. इसलिए H-1B आवेदकों के लिए अब एक सिग्नेचर भी बेहद अहम बन गया है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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