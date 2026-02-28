Success Story: 80 की उम्र में बनीं MBA ग्रेजुएट! दो बार कैंसर को हराकर रच दिया इतिहास

Usha Ray Success Story: उषा राय ने 80 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू करके एक नई कहानी लिख दी. उन्होंने MBA की डिग्री हासिल कर यह दिखाया कि अगर मन में लगन हो तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती. वहीं लोग इस बढ़ती उम्र में आराम करने का सोचते हैं.

जब 80 साल में फिर से बनीं स्टूडेंट

अगस्त 2025 में 80 साल की उम्र पूरी करने के कुछ ही हफ्तों बाद उषा राय ने हॉस्पिटल और हेल्थकेयर मैनेजमेंट में MBA के अंतिम एग्जाम दिए. इसके साथ ही वह भारत की सबसे उम्रदराज MBA ग्रेजुएट बन गईं. यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि वह दो बार कैंसर से भी लड़ चुकी हैं. उन्होंने हार मानने के बजाय हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ती रहीं और अंत में ये सफलता अपने नाम कर लोगों के लिए एक मिसाल बन गई..

पढ़ाई और करियर का लंबा अनुभव

उषा राय ने 1960 के दशक में जू लॉजी में मास्टर्स किया था. इसके बाद में शिक्षा की डिग्री भी ली थी. बता दें वह भारत के साथ-साथ इंग्लैंड और यमन में भी बायोलॉजी टीचर रहीं हैं. बता दें, रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा था. वह लखनऊ के Lovee Shubh Hospital में CEO के रूप में भी काम कर चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

77 साल में लिया बड़ा फैसला

जब वह अपने काम के दौरान युवा प्रोफेशनल्स को मैनेजमेंट की पढ़ाई करते देख रही थीं तब उनके मन में भी फिर से पढ़ने की इच्छा जगी जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया. 77 साल की उम्र में उन्होंने Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth के ऑनलाइन MBA प्रोग्राम में एडमिशन लिया. उनका मकसद था कि वब अपने दिमाग को एक्टिव रख सकें साथ ही वह लगातार नई चीजें सीखते रहें.

टेक्नोलॉजी बनी चुनौती, फिर भी नहीं रुकीं

MBA की पढ़ाई उनके लिए आसान नहीं थी. इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट जैसे विषय उनके लिए नए थे. सबसे बड़ी चुनौती थी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था. हालांकि उन्होंने इस बता से बिल्कुल भी हार नहीं मानी. नया लैपटॉप खरीदा और धीरे-धीरे सीखना शुरू किया. वह ऑनलाइन क्लास अटेंड करतीं थी, असाइनमेंट पूरा करतीं और शाम को पढ़ाई दोहराती थीं.

एक दिन मेहनत रंग लाई

उम्र के कारण याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती थी लेकिन वह लगातार मेहनत करती रही थीं और इसका नतीजा यह रहा कि उनके नंबर औसतन 80 प्रतिशत से ज्यादा आ गए. इस बात से हमे पता चलता है किकि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती है.

उषा राय की कहानी उन सभी लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है जो सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई है. उन्होंने यह साबित कर दिया कि सपने उम्र के साथ खत्म नहीं होते बल्कि समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: UPSC Success Story: जिम्मेदारियों और सपनों के बीच संघर्ष... 9 घंटे की नौकरी, नहीं मानी हार; ऐसे बनीं श्वेता भारती IAS अधिकारी