इस राज्य ने लागू किया ‘नो ID, नो एग्जाम’ रूल, परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ ले जाना होगा पहचान पत्र

उत्तराखंड में हाल ही में परीक्षा के दौरान फर्जी तरीके से परीक्षा देने का मामला सामने आया था. इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सख्ती बढ़ा दी है. जिससे आगे ऐसी घटनाएं न हों और परीक्षा सही तरीके से हो सके. अब बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा. अगर किसी छात्र के पास पहचान पत्र नहीं होगा, तो उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह नियम सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू होगा.

फर्जी कैंडिडेट मिलने के बाद फैसला

हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र पर कुछ दिन पहले बड़ा मामला सामने आया था. यहां 8 छात्रों की जगह दूसरे लोग परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे. इस घटना को गंभीर मानते हुए बोर्ड ने तुरंत सख्त कदम उठाया और पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया.

एग्जाम सेंटर पर होगी सख्त जांच

बोर्ड के आदेश के अनुसार अब परीक्षा केंद्रों पर कड़ी चेकिंग की जाएगी. अगर किसी छात्र के एडमिट कार्ड पर जरा भी शक होगा तो उसके पहचान पत्र को ध्यान से जांचा जाएगा. बिना सही आईडी के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा.

10वीं की परीक्षा का शेड्यूल

10वीं की परीक्षा 23 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. पहले दिन हिंदुस्तानी संगीत और टाइपिंग का पेपर हुआ. 24 फरवरी को हिंदी, 27 फरवरी को गणित और 28 फरवरी को होम साइंस और अन्य विषयों की परीक्षा है. इसके बाद 7 मार्च को साइंस, 9 मार्च को इंग्लिश समेत अन्य भाषाओं के पेपर होंगे. 11 मार्च को सोशल साइंस, 12 मार्च को उर्दू, 14 मार्च को फिर इंग्लिश, 16 मार्च को संस्कृत और 17 मार्च को अन्य विषयों की परीक्षा होगी.

12वीं की परीक्षा भी जारी

12वीं की परीक्षा 21 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है और 20 मार्च 2026 तक चलेगी. सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हो रही हैं. पहले दिन ड्रॉइंग और पेंटिंग का पेपर रखा गया था.

बता दें, इस नए नियम का मकसद परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखना है. इससे फर्जी छात्रों पर रोक लगेगी और सही छात्रों को ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा. बोर्ड चाहता है कि परीक्षा पूरी तरह साफ और निष्पक्ष तरीके से हो.

