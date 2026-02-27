Advertisement
trendingNow13124484
Hindi Newsशिक्षाइस राज्य ने लागू किया ‘नो ID, नो एग्जाम’ रूल, परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ ले जाना होगा पहचान पत्र

इस राज्य ने लागू किया ‘नो ID, नो एग्जाम’ रूल, परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ ले जाना होगा पहचान पत्र

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए नया नियम लागू किया है. अब छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र भी ले जाना जरूरी होगा. बिना आईडी के एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस राज्य ने लागू किया ‘नो ID, नो एग्जाम’ रूल, परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ ले जाना होगा पहचान पत्र

उत्तराखंड में हाल ही में परीक्षा के दौरान फर्जी तरीके से परीक्षा देने का मामला सामने आया था. इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सख्ती बढ़ा दी है. जिससे आगे ऐसी घटनाएं न हों और परीक्षा सही तरीके से हो सके. अब बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा. अगर किसी छात्र के पास पहचान पत्र नहीं होगा, तो उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह नियम सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू होगा.

फर्जी कैंडिडेट मिलने के बाद फैसला
हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र पर कुछ दिन पहले बड़ा मामला सामने आया था. यहां 8 छात्रों की जगह दूसरे लोग परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे. इस घटना को गंभीर मानते हुए बोर्ड ने तुरंत सख्त कदम उठाया और पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया.

एग्जाम सेंटर पर होगी सख्त जांच
बोर्ड के आदेश के अनुसार अब परीक्षा केंद्रों पर कड़ी चेकिंग की जाएगी. अगर किसी छात्र के एडमिट कार्ड पर जरा भी शक होगा तो उसके पहचान पत्र को ध्यान से जांचा जाएगा. बिना सही आईडी के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

10वीं की परीक्षा का शेड्यूल
10वीं की परीक्षा 23 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. पहले दिन हिंदुस्तानी संगीत और टाइपिंग का पेपर हुआ. 24 फरवरी को हिंदी, 27 फरवरी को गणित और 28 फरवरी को होम साइंस और अन्य विषयों की परीक्षा है. इसके बाद 7 मार्च को साइंस, 9 मार्च को इंग्लिश समेत अन्य भाषाओं के पेपर होंगे. 11 मार्च को सोशल साइंस, 12 मार्च को उर्दू, 14 मार्च को फिर इंग्लिश, 16 मार्च को संस्कृत और 17 मार्च को अन्य विषयों की परीक्षा होगी.

12वीं की परीक्षा भी जारी
12वीं की परीक्षा 21 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है और 20 मार्च 2026 तक चलेगी. सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हो रही हैं. पहले दिन ड्रॉइंग और पेंटिंग का पेपर रखा गया था.

बता दें, इस नए नियम का मकसद परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखना है. इससे फर्जी छात्रों पर रोक लगेगी और सही छात्रों को ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा. बोर्ड चाहता है कि परीक्षा पूरी तरह साफ और निष्पक्ष तरीके से हो.

यह भी पढ़ें: 15वीं बार 10वीं का एग्जाम देने पहुंचा शख्स, हर बार होता है पास, जाने फिर भी क्यों दे रहा परीक्षा

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand Board Exam

Trending news

कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके, घरों-दफ्तरों से बाहर निकले लोग
Kolkata Earthquake
कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके, घरों-दफ्तरों से बाहर निकले लोग
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती