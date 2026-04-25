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उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं-12वीं के नतीजे आउट! अगर वेबसाइट नहीं खुल रही, तो इन 2 नए तरीकों से देखें अपना रिजल्ट

Uttarakhand Board Result 2026 Out: उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम 2026 घोषित कर दिया है, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट और डिजीलॉकर पर चेक कर सकते हैं. इस बार बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए स्कूलों में ही रिजल्ट देखने की खास सुविधा भी प्रदान की है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 10:03 AM IST
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उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं-12वीं के नतीजे आउट! अगर वेबसाइट नहीं खुल रही, तो इन 2 नए तरीकों से देखें अपना रिजल्ट

Uttarakhand Board Result 2026 Out: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. अब छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. छात्र ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए केवल रोल नंबर की जरूरत होगी. इसके अलावा छात्र DigiLocker के जरिए भी अपना परिणाम देख सकते हैं. यह सुविधा उन छात्रों के लिए भी मददगार है, जिनके पास तुरंत वेबसाइट एक्सेस नहीं होता.

इस बार बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था भी शुरू की है. अगर किसी छात्र को इंटरनेट पर रिजल्ट देखने में परेशानी हो रही है, तो वह अपने स्कूल जाकर भी परिणाम देख सकता है. इसके लिए सभी स्कूलों को अलग-अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं. इससे स्कूल में ही छात्रों को उनका रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा. यह कदम खास तौर पर ग्रामीण और दूर-दराज के छात्रों को ध्यान में रखकर उठाया गया है.

 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया जाएगा रिजल्ट 

 

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बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने पहले ही बताया था कि रिजल्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया जाएगा. इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और बोर्ड के सभापति मुकुल सती भी मौजूद रहे. रिजल्ट को सुबह 10 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया. इसके साथ ही सुधार परीक्षा यानी दूसरी परीक्षा का परिणाम भी 25 अप्रैल को घोषित कर दिया गया है.

अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 12वीं में कुल पास प्रतिशत 83.23 रहा था. इसमें लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा था. लड़कियों का पास प्रतिशत 86.20 फीसदी था. वहीं लड़कों का प्रतिशत 80.10 फीसदी रहा था. यानी हर साल की तरह इस बार भी लड़कियां आगे रहीं. यह ट्रेंड लगातार देखने को मिल रहा है.

वहीं 10वीं के रिजल्ट में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था. साल 2025 में कुल 90.77 फीसदी छात्र पास हुए थे. इसमें भी लड़कियों का रिजल्ट बेहतर रहा. लड़कियों का पास प्रतिशत 93.25 फीसदी था. जबकि लड़कों का प्रतिशत 88.20 फीसदी रहा था. इस तरह पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि छात्राओं का प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है. अब इस साल के परिणाम के बाद भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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