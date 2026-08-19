/‘कौआ’ बना भारत का राष्ट्रीय पक्षी! BEd-MEd उत्तर कुंजी में बड़ी गड़बड़ी, 5352 उम्मीदवारों की परीक्षा पर उठे सवाल

Uttarakhand Joint BEd MEd Entrance Exam: क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी का नाम कौआ है? ऐसा हम या कोई सामान्य ज्ञान की किताब नहीं, बल्कि बीएड-एमएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी के जरिए पता चला है. दरअसल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय ने 16 अगस्त 2026 को आयोजित बीएड-एमएड एग्जाम की उत्तर कुंजी को आधिकारिक पोर्टल पर जारी किया था. ऐसे में कई सवाल और उसके जवाब ऐसे मिले, जिसे जानने के बाद 5352 उम्मीदवारों ने ही सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि इस विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं.