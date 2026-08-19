/‘कौआ’ बना भारत का राष्ट्रीय पक्षी! BEd-MEd उत्तर कुंजी में बड़ी गड़बड़ी, 5352 उम्मीदवारों की परीक्षा पर उठे सवाल

Uttarakhand Joint BEd MEd Entrance Exam: क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी का नाम कौआ है? ऐसा हम या कोई सामान्य ज्ञान की किताब नहीं, बल्कि बीएड-एमएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी के जरिए पता चला है. दरअसल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय ने 16 अगस्त 2026 को आयोजित बीएड-एमएड एग्जाम की उत्तर कुंजी को आधिकारिक पोर्टल पर जारी किया था. ऐसे में कई सवाल और उसके जवाब ऐसे मिले, जिसे जानने के बाद 5352 उम्मीदवारों ने ही सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि इस विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं.
दरअसल, उत्तराखंड में आयोजित बीएड-एमएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सवाल और उत्तर कुंजी में कई सवालों के गलत जवाब होने का मामला सामने आया. उन गलत जवाबों में एक सबसे चर्चाओं में सवाल और उसका उतर जो रहा वो राष्ट्रीय पक्षी से संबधित रहा. इस परीक्षा की उत्तर कुंजी में राष्ट्रीय पक्षी के सवाल का सही जवाब कौआ बताया गया है जिसके बाद एग्जाम सिस्टम सवालों के घेरे में है. इस तरह की गड़बड़ी के कारण उम्मीदवारों के बीच गुस्से और नाराजगी देखने को मिल रही है.
उत्तराखंड में आयोजित की गई बीएड-एमएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन एसएसजे यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था. पूरा का पूरा जिम्मा इस यूनिवर्सिटी को सौंपी गया था. ऐसे में कुल 5352 उम्मीदवारों के लिए आयोजित इस परीक्षा की आंसर की को भी यूनिवर्सिटी ने जारी किया था और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया था. एग्जाम में शामिल उम्मीदवारों ने जब उत्तर कुंजी से सवाल और जवाबों का मिलान किया तो कई जवाबों में गलतियां पाई गई.
ऐसे में जब ये मामला चर्चाओं में आया और विश्वविद्यालय ने उत्तर कुंजी में जवाबों की गड़बड़ी पाई तो तुरंत प्रशासन ने उत्तर कुंजी को वेबसाइट से हटाया. इसके बाद फिर से संशोधित आंसर की को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया. इसके बाद सफाई देते हुए यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कहा कि ये तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ है. संशोधित आंसर की सभी सवालों के सही उत्तर के साथ अपलोड कर दी गई है.
उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. देवेंद्र सिंह बिष्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि तकनीकी वजहों से पहले जारी हुई आंसर की में कतिपय त्रुटियां हुई थी जिसके बाद संशोधित आंसर की जारी कर दी गई है जो वेबसाइट पर अपलोड की गई है. अभ्यर्थी आंसर की को देखकर ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं. हालांकि, इस पूरे मामले ने इस प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए है.
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो उत्तराखंड राज्य संयुक्त बीएड-एमएड प्रवेश परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी को देख सकते हैं, अगर किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर ऑब्जेक्शन है तो आपत्ति दर्ज की सुविधा 20 अगस्त 2026 तक है. इसके बाद आपत्ति दर्ज करने की विंडो को बंद कर दिया जाएगा.