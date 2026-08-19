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‘कौआ’ बना भारत का राष्ट्रीय पक्षी! BEd-MEd उत्तर कुंजी में बड़ी गड़बड़ी, 5352 उम्मीदवारों की परीक्षा पर उठे सवाल

Uttarakhand Joint BEd MEd Entrance Exam: उत्तराखंड राज्य बीएड-एमएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी में राष्ट्रीय पक्षी का नाम कौआ बताया गया, जिसके बाद फिर एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों द्वारा कई सवाल खड़े किए गए.

Written BySimran Singh
Published: Aug 19, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:30 PM IST
‘कौआ’ बना भारत का राष्ट्रीय पक्षी! BEd-MEd उत्तर कुंजी में बड़ी गड़बड़ी, 5352 उम्मीदवारों की परीक्षा पर उठे सवाल

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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