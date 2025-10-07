School Holidays: आज कहां हैं वाल्मीकि जयंती की छुट्टी? जानें आपके यहां स्कूल बंद रहेंगे या नहीं

Valmiki Jayanti School Holiday: अक्टूबर का महीना स्कूल के बच्चों के लिए कई छुट्टियों के साथ है. महीने की शुरुआत में नवमी और दशमी की छुट्टी रही. इस पूरे महीने कई प्रमुख त्योहार रहेंगे और कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी भी रहेगी. बीते रविवार की छुट्टी की बाद बच्चों के लिए सोमवार को स्कूल खुला रहा. 7 अक्टूबर, मंगलवार को वाल्मीकि जयंती है. भारत के महान संस्कृत कवि महर्षि वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव के कारण देश भर में वाल्मीकि जयंती को मनाया जाता है. इस दौरान भारत के कई राज्यों में भव्य शोभायात्राएं, भजन, कीर्तन और रामायण पाठ जैसे कार्यक्रम होते हैं. आइए जानते हैं कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कहां-कहां छुट्टी रहेगी और स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है या नहीं?

7 अक्टूबर, मंगलवार 2025 को वाल्मीकि जयंती है. इस अवसर पर भारत के कई राज्यों में सरकारी छुट्टी रहेगी. ऐसे में सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी कंपनियां कुछ राज्यों में बंद रहेंगी. जबकि, कई राज्य हैं जहां पर स्कूलों को भी बंद रखा जाएगा. स्कूल और कॉलेज की छुट्टी भी रहेगी.

कहां बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज?

रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस पर हर वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है. इस मौके पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छुट्टी रहेगी. इन दोनों राज्यों में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया जा चुका है जिस वजह से यहां के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

इन दोनों राज्यों के अलावा कुछ राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति होने पर भी स्कूल बंद किए गए हैं. अक्टूबर के महीने में कई खास त्योहार रहेंगे जिस वजह से इस महीने स्कूलों की छुट्टी रहेगी. धनतेरस और दिवाली के अलावा गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर भी स्कूल बंद रह सकते हैं. 7 अक्टूबर को भारत में कई स्कूलों की छुट्टी है.

