Advertisement
trendingNow12950909
Hindi Newsशिक्षा

School Holidays: आज कहां हैं वाल्मीकि जयंती की छुट्टी? जानें आपके यहां स्कूल बंद रहेंगे या नहीं

Valmiki Jayanti School Holiday: आज 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है. इस दिन आपके राज्य में स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? आइए फटाफट से जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holidays: आज कहां हैं वाल्मीकि जयंती की छुट्टी? जानें आपके यहां स्कूल बंद रहेंगे या नहीं

Valmiki Jayanti School Holiday: अक्टूबर का महीना स्कूल के बच्चों के लिए कई छुट्टियों के साथ है. महीने की शुरुआत में नवमी और दशमी की छुट्टी रही. इस पूरे महीने कई प्रमुख त्योहार रहेंगे और कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी भी रहेगी. बीते रविवार की छुट्टी की बाद बच्चों के लिए सोमवार को स्कूल खुला रहा. 7 अक्टूबर, मंगलवार को वाल्मीकि जयंती है. भारत के महान संस्कृत कवि महर्षि वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव के कारण देश भर में वाल्मीकि जयंती को मनाया जाता है. इस दौरान भारत के कई राज्यों में भव्य शोभायात्राएं, भजन, कीर्तन और रामायण पाठ जैसे कार्यक्रम होते हैं. आइए जानते हैं कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कहां-कहां छुट्टी रहेगी और स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है या नहीं?

7 अक्टूबर, मंगलवार 2025 को वाल्मीकि जयंती है. इस अवसर पर भारत के कई राज्यों में सरकारी छुट्टी रहेगी. ऐसे में सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी कंपनियां कुछ राज्यों में बंद रहेंगी. जबकि, कई राज्य हैं जहां पर स्कूलों को भी बंद रखा जाएगा. स्कूल और कॉलेज की छुट्टी भी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज?

रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस पर हर वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है. इस मौके पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छुट्टी रहेगी. इन दोनों राज्यों में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया जा चुका है जिस वजह से यहां के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

इन दोनों राज्यों के अलावा कुछ राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति होने पर भी स्कूल बंद किए गए हैं. अक्टूबर के महीने में कई खास त्योहार रहेंगे जिस वजह से इस महीने स्कूलों की छुट्टी रहेगी. धनतेरस और दिवाली के अलावा गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर भी स्कूल बंद रह सकते हैं. 7 अक्टूबर को भारत में कई स्कूलों की छुट्टी है.

ये भी पढ़ें- Do You Know: अंधे लोग कैसे पहचान लेते हैं नोट? ICS Exam में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

 

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holidayvalmiki jayanti

Trending news

आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर