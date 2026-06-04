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Hindi Newsशिक्षाUniform Rules: क्या वर्दी पहनकर किसी की शादी अटेंड कर सकते हैं पुलिसकर्मी या सेना के जवान?

Uniform Rules: क्या वर्दी पहनकर किसी की शादी अटेंड कर सकते हैं पुलिसकर्मी या सेना के जवान?

Indian Army Dress Code: शादी या निजी समारोह में पुलिसकर्मी और सेना के जवान वर्दी पहन सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह संबंधित विभाग के नियमों, प्रोटोकॉल और अनुमति पर निर्भर करता है. IPS यूनिफॉर्म नियम 1954 वर्दी के उपयोग और रखरखाव को नियंत्रित करते हैं, जबकि निजी आयोजनों में वर्दी पहनने के लिए सेवा नियमों का पालन जरूरी होता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 04, 2026, 05:05 PM IST
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Uniform Rules: क्या वर्दी पहनकर किसी की शादी अटेंड कर सकते हैं पुलिसकर्मी या सेना के जवान?

आपने देखा होगा कि जब किसी शादी में दूल्हे या मेहमानों के बीच कोई पुलिस अधिकारी या सेना का जवान अपनी चमकदार वर्दी में नजर आता है, तो सब की नजर उसी पर टिक जाती है. वर्दी सिर्फ कपड़े नहीं होती है, बल्कि देश की सेवा, अनुशासन और सम्मान का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या पुलिसकर्मी, सैनिक या अन्य वर्दीधारी कर्मचारी निजी समारोहों जैसे शादी-ब्याह में अपनी यूनिफॉर्म पहनकर शामिल हो सकते हैं? इसको लेकर अगल-अगल नियम और प्रोटोकॉल बनाए गए हैं. आइए जानते हैं कि  इस मामले में नियम क्या कहते हैं और कब वर्दी पहनने की अनुमति होती है.

पुलिस और सेना की वर्दी सरकारी पहचान और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है. आमतौर पर वर्दी का इस्तेमाल लोग ड्यूटी, आधिकारिक कार्यक्रमों और विभागीय आयोजनों के दौरान किया जाता है. इसका उद्देश्य कर्मचारी की पहचान और उसकी भूमिका को स्पष्ट करना होता है. इसलिए वर्दी पहनने से जुड़े नियम भी काफी सख्त होते हैं. बिना अनुमति या नियमों के खिलाफ किसी निजी कार्यक्रम में वर्दी पहनना कई मामलों में अनुशासनहीनता माना जा सकता है. यही वजह है कि हर विभाग अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी करता है.

क्या सेना के जवान शादी में वर्दी पहन सकते हैं?

भारतीय सेना में कुछ विशेष अवसरों पर औपचारिक तौर पर वर्दी पहनने की अनुमति होती है. यदी किसी सैनिक या अधिकारी की अपनी शादी हो या कोई सैन्य परंपरा से जुड़ा समारोह हो, तो वह निर्धारित ड्रेस कोड़ के तहत औपचारिक यूनिफॉर्म पहन सकता है. हालांकि इसके लिए सेना के नियमों का पालन जरुरी होता है. कई बार अधिकारी और जवान अपनी शादी में सेरेमोनियल ड्रेस पहनते दिखाई देते हैं. लेकिन यह पूरी तरह सैन्य प्रोटोकॉल के अनुसार होता है. हर अवसर पर वर्दी पहनने की खुली छूट नहीं होती है. 

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क्या शादी या निजी समारोह में वर्दी पहन सकते हैं पुलिसकर्मी?

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए लागू Indian Police Service (Uniform) Rules, 1954 मुख्य रूप से वर्दी की बनावट, उपयोग, रखरखाव और उससे जुड़े भत्तों को नियंत्रित करते हैं. इन नियमों में वर्दी पहनने के लिए निर्धारित ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म ग्रांट, किट मेंटेनेंस अलाउंस और ड्यूटी के दौरान वर्दी के उपयोग का प्रावधान है. हालांकि, नियमों में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि कोई पुलिस अधिकारी निजी कार्यक्रम या शादी में वर्दी पहनकर शामिल नहीं हो सकता. आमतौर पर पुलिस और सशस्त्र बलों में वर्दी पहनकर किसी समारोह में जाने के लिए विभागीय प्रोटोकॉल, सेवा नियम और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश लागू होते हैं. यदि कार्यक्रम आधिकारिक, औपचारिक या विशेष अनुमति वाला हो तो वर्दी पहनी जा सकती है, लेकिन निजी आयोजनों में वर्दी के उपयोग को लेकर संबंधित विभाग की आंतरिक गाइडलाइन और अनुशासन नियमों का पालन करना जरूरी होता है.

आखिर क्यों जरूरी हैं ये नियम?

वर्दी सिर्फ व्यक्तिगत पहचान नहीं बल्कि सरकारी अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक होती है. इसलिए उसका उपयोग सीमित और नियंत्रित रखा जाता है ताकि उसका सम्मान बना रहे. नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्दी का इस्तेमाल केवल उचित अवसरों पर ही हो. यही कारण है कि पुलिसकर्मी और सैनिक निजी समारोहों में वर्दी पहनने से पहले विभागीय नियमों और प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं. कुल मिलाकर, शादी में वर्दी पहनना पूरी तरह संभव है, लेकिन यह संबंधित सेवा के नियमों और अनुमति पर निर्भर करता है. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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