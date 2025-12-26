Veer Bal Diwas 2025: हर साल 26 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है वीर बाल दिवस? ये है जवाब

Advertisement
Veer Bal Diwas History: क्या आप जानते हैं कि 26 दिसंबर को ही हर साल क्यों वीर बाल दिवस मनाते हैं? वीर बाल दिवस का इतिहास क्या है? आइए ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देते हैं.

Dec 26, 2025
Veer Bal Diwas 2025: इतिहास के पन्नों में हर दिन खास माना जाता है और सभी का अपना-अपना एक इतिहास है. ऐसे ही 26 दिसंबर का दिन है जिसे वीर बाल दिवस के रूप में भी जाना जाता है. भारत में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह है जो 26 दिसंबर को ही वीर बाल दिवस मनाया जाता है? आइए 26 दिसंबर के इतिहास में इस खास दिन का महत्व जानते हैं.

26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है?

9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर ऐलान किया था कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा.

26 दिसंबर को वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है?

26 दिसंबर का दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों को समर्पित है. वीर बाल दिवस पर बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह के अद्वितीय बलिदान को याद कर मनाया जाता है.

गुरु गोबिंद सिंह जी के किन पुत्रों ने छोटी उम्र में धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर किए थे?

जवाब: गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने काफी कम उम्र में धर्म, मानवता और सच्चाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था. आज भी उन्हें उनके साहस के लिए याद किया जाता है.

गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के पुत्रों का जन्म कहां हुआ था?

गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी का जन्म आनंदपुर साहिब में हुआ था. वीर बाल दिवस को साहस, मानवता और धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता है.

वीर बाल दिवस का महत्व क्या है?

वीर बाल दिवस का महत्व ये है कि ये दिन हमें सिखाता है कि साहस के लिए उम्र का मोहताज होना जरूरी नहीं है. सिर्फ 8 साल और 10 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों ने ये दिखाया था कि धर्म की रक्षा करने के लिए उम्र कम है या ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है. सबसे बड़ा धर्म, सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना है.

