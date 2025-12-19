UGC की विदाई, VBSA की एंट्री… भारत की उच्च शिक्षा में नया युग होगा शुरू

Advertisement
Vikasit Bharat Shiksha Pratishthan: उच्च शिक्षा में बड़ा सुधार होने जा रहा है. भारत में यूजीसी की जगह विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) लेने वाला है. आइए ये क्या है और ये बदलाव होना क्यों जरूरी है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:06 AM IST
Vikasit Bharat Shiksha Pratishthan: भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है जोकि एक ऐतिहासिक बदलाव रहेगा. केंद्र सरकार की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को समाप्त करने का विचार कर लिया है जिसकी जगह पर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) को लाने का प्रस्ताव रखा गया है. उच्च शिक्षा में ये एक नया ढांचा होगा जो भारत के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकीकृत और समान नियामक सिस्टम को तैयार करेगा. सरकार की ओर से इस कदम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत बढ़ाया जा रहा है.

कब हुई थी यूजीसी की स्थापना?

1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी. इसके 3 साल बाद 1956 में यूजीसी को संसद के अधिनियम के तहत वैधानिक संस्था बनाया गया. देश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या में समय के साथ तेजी हो गई. वर्तमान में देश में 1200 से ज्यादा विश्वविद्यालय और करीब 1500 कॉलेज हैं.

क्यों जरूरी है ये बदलाव?

यूजीसी की जगह विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान को लाना इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि उच्च शिक्षा की व्यवस्था में पुराने समय से चलते आ रहे नियमों को चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. पूर्व यूजीसी अध्यक्ष प्रो. जगदीश कुमार की मानें तो वर्तमान सिस्टम में एक ही संस्थान को विभिन्न कोर्स के लिए कई रेगुलेटरों के पास जाना पड़ता है. ऐसे में नियमों का टकराव, देरी और अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

मर्ज हो जाएगी ये संस्थाएं

सरकार की ओर से उच्च शिक्षा में एकीकरण लाने के लिए VBSA आ रहा है और ऐसे में कुछ प्रमुख संस्थाओं को मिलाने का प्रस्ताव रखा गया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) को मिलाकर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) बनाया जाएगा. ऐसा पहली बार होगा जब इस दायरे में आईआईटी और आईआईएम भी आएंगे. VBSA लागू होने के साथ आईआईटी, आईआईएम और अन्य प्रतिष्ठित संस्थान भी इस नए नियामक ढांचे के अंतर्गत आएगी.

VBSA के परिषद से देश भर में शिक्षा के लिए समान और स्पष्ट शैक्षणिक मानक तय किया जाएगा. इसके तहत 3 प्रमुख परिषदें- विकसित भारत शिक्षा विनियम परिषद (Regulatory Council), विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद (Standards Council) और विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद (Accreditation Council) काम करेंगी. VBSA के लागू होने पर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी पूरी जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक करनी होगी.

ये भी पढ़ें- Explainer: पहली बार राज्यों की एंट्री… हायर एजुकेशन रेगुलर बिल क्या है?

