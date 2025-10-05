Advertisement
Viksit Bharat Buildathon 2025: विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कल, कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र जल्दी करें अप्लाई

Viksit Bharat Buildathon 2025: विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट vbb.mic.gov.in पर जाकर तुरंत अप्लाई कर दें. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:07 PM IST
Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 की शुरुआत की गई है. जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख कल यानी 6 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट vbb.mic.gov.in पर जाकर तुरंत अप्लाई कर दें, नहीं तो कल के बाद आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा. 

बिल्डथॉन का लक्ष्य
जानकारी के लिए बता दें, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 में कक्षा 6 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं. वहीं, इस बिल्डथॉन का लक्ष्य छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करना है. शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों से टीमों में शामिल होकर रचनात्मक रूप से सोचने और वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान करने वाले विचार को प्रोटोटाइप में विकसित करने का आह्वान किया है.

1 करोड़ छात्रों के शामिल होने की उम्मीद 
सभी स्कूल 14 से 31 अक्टूबर, 2025 तक विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए एंट्री जमा कर सकते हैं. बता दें, बिल्डथॉन में शामिल होने वाले विजेताओं की घोषणा मंत्रालय की ओर से दिसंबर में की जाएगी. उम्मीद है कि इसमें देश भर के 1.5 लाख स्कूलों के 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: Jammu School Closed: मौसम के अचानक बदले तेवर, जम्मू में अगले 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, IMD का अलर्ट जारी

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 में शामिल हैं ये 4 विषय

  • आत्मनिर्भर भारत - आत्मनिर्भर प्रणालियों और समाधानों का निर्माण

  • स्वदेशी - स्वदेशी विचारों और नवाचार को बढ़ावा देना

  • वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उत्पादों, शिल्प और संसाधनों को बढ़ावा देना

  • समृद्धि - समृद्धि और सतत विकास के मार्ग बनाना

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 में कैसे होगा सेलेक्शन?
हर स्कूल को अपने छात्रों के द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप की फोटो और वीडियो एंट्री के रूप में आधिकारिक वेबसाइट पर समय सीमा के अंदर भेजनी होगी. इन एंट्री का मूल्यांकन देशभर के विशेषज्ञों की टीम करेगी. वहीं, चयनित टीमों को पुरस्कार के साथ लॉन्ग-टर्म मेंटरशिप, कॉर्पोरेट कंपनियों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा ताकि वे अपने आइडिया को असल प्रोजेक्ट्स में बदल सकें. 

कैसे करें रजिस्ट्रेशन? 
रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट vbb.mic.gov.in पर जाने के बाद स्कूला का UDISE कोड दर्ज करना होगा.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: Success Story: तानों से तरक्की का सफर, रिक्शेवाले के बेटे ने IAS बन सभी को दिया जवाब, पहले अटेंप्ट में UPSC क्रैक कर रचा इतिहास

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

Viksit Bharat Buildathon 2025

