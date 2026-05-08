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VITEEE 2026 Result: आज शाम 7 बजे आएगा VIT इंजीनियरिंग का रिजल्ट; vit.ac.in पर ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

VITEEE 2026 Result: वेल्लोर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आज 8 मई को शाम 7 बजे VITEEE 2026 का रिजल्ट जारी करेगा. छात्र अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर आधिकारिक वेबसाइट पर रैंक देख सकेंगे, जिसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 08, 2026, 06:44 PM IST
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VITEEE 2026 Result: आज शाम 7 बजे आएगा VIT इंजीनियरिंग का रिजल्ट; vit.ac.in पर ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

VITEEE 2026 Result: वेल्लोर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आज यानी 8 मई को VITEEE 2026 का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. संस्थान के मुताबिक रिजल्ट शाम 7 बजे घोषित होगा. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट VITEEE ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. रिजल्ट आने के बाद बड़ी संख्या में छात्र अपनी रैंक और स्कोर देखने के लिए वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना लॉगिन डिटेल पहले से तैयार रखें.

VITEEE 2026 परीक्षा का आयोजन 28 अप्रैल से 3 मई 2026 के बीच किया गया था. यह परीक्षा देशभर के छात्रों के लिए आयोजित हुई थी. इसके जरिए VIT के अलग अलग कैंपस में बीटेक और इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से रिजल्ट देख सकेंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रखना होगा क्योंकि आगे काउंसलिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है. सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद VITEEE 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा. सारी जानकारी सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं. अगर किसी छात्र को स्कोरकार्ड डाउनलोड करने में परेशानी होती है तो वह संस्थान की हेल्पलाइन 044 462 77555 पर संपर्क कर सकता है. इसके अलावा btechcounselling@vit.ac.in पर ईमेल भी भेजा जा सकता है.

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रिजल्ट के बाद क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्रों की नजर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रहेगी. संस्थान जल्द ही ऑनलाइन काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी करेगा. काउंसलिंग में शामिल होने वाले छात्रों को अपनी रैंक के आधार पर कैंपस और कोर्स चुनने का मौका मिलेगा. सीट अलॉटमेंट छात्रों की रैंक, पसंद और सीट उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा. इस दौरान छात्र फीस कैटेगरी का विकल्प भी चुन सकेंगे. इसलिए छात्रों को काउंसलिंग के समय सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है.

कितने रैंक तक होगी एडमिशन?

संस्थान ने साफ किया है कि जिन छात्रों की रैंक 1 लाख तक होगी, वे चारों कैंपस में काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे. इनमें VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई, VIT-AP युनिवर्सिटी और VIT भोपाल युनिवर्सिटी शामिल हैं. वहीं 1 लाख से ज्यादा रैंक वाले छात्र केवल VIT-AP और VIT भोपाल कैंपस की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे. संस्थान ने यह भी कहा है कि प्रोविजनल एडमिशन तभी पक्का माना जाएगा जब सभी दस्तावेज सही पाए जाएंगे और एडमिशन की सभी शर्तें पूरी होंगी.

ये भी पढ़ें: 179 छात्रों ने पाया 100/100... जारी हुआ महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट; यहां देखें...

 

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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