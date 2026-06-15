पेरिस में होने वाले VivaTech 2026 में इस बार भारत की मौजूदगी बेहद खास रहने वाली है. दुनिया के 60 देशों की भागीदारी वाले इस बड़े टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इवेंट में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन लगाया जाएगा. यहां 80 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स अपनी नई तकनीकों और इनोवेशन को दुनिया के सामने पेश करेंगे.
इस आयोजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, डीप टेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और अन्य उभरती तकनीकों से जुड़े भारतीय स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे. इससे दुनिया को भारत की तकनीकी क्षमता और नवाचार की ताकत देखने का मौका मिलेगा. इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (ITPO) को दी गई है. ITPO के चेयरमैन जावेद अशरफ का कहना है कि यह भारतीय युवाओं, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए अपनी प्रतिभा को वैश्विक मंच पर दिखाने का बेहतरीन अवसर है.
ITPO के नेतृत्व में स्थापित लगभग 1,000 वर्गमीटर का इंडिया पवेलियन, इस वर्ष VivaTech का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है. इसके माध्यम से भारत AI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और उभरती प्रौद्योगिकियों में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रहा है. ये भागीदारी विशेष रूप से ज़रूरी है क्योंकि यह भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के दौरान हो रही है. VivaTech 2026 भारत के लिए दुनिया के सामने यह प्रदर्शित करने का अवसर है कि वह केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि भविष्य के लिए समाधान विकसित करने वाला एक अग्रणी नवाचार राष्ट्र है.
AI Partner Country के रूप में भारत दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है?
VivaTech 2026 में भारत की भागीदारी पर बात करते हुए आईटीपीओ के चेयरमैन जावेद अशरफ ने कहा कि हमारा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए. भारत AI के जिम्मेदार, सुरक्षित और नैतिक उपयोग का समर्थक है. भारत ने Digital Public Infrastructure, UPI और जन-केंद्रित डिजिटल समाधानों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि तकनीक को बड़े पैमाने पर समावेशी बनाया जा सकता है. हमारा दृष्टिकोण यह है कि AI केवल उत्पादकता बढ़ाने का साधन न बने, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने का माध्यम भी बने. VivaTech 2026 में भारत इसी मानव-केंद्रित और जिम्मेदार AI मॉडल को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है.
प्रश्न: VivaTech 2026 में India Pavilion की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
ITPO के नेतृत्व में स्थापित लगभग 1,000 वर्गमीटर का इंडिया पवेलियन, VivaTech 2026 का अब तक का सबसे बड़ा पवेलियन है, जो भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, नवाचार शक्ति और वैश्विक महत्व को दर्शाता है. इस पवेलियन में 80 से अधिक भारतीय प्रदूषण, अग्रणी संस्थान और नवप्रवर्तक भाग ले रहे हैं. भारत की तकनीकी और नवाचार यात्रा को VivaTech 2026 की आठ प्रमुख थीम के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनमें AI, DeepTech, Digital Public Infrastructure, HealthTech, SpaceTech, Cyber Security और अन्य उभरती मैप शामिल हैं.
India Pavilion केवल तकनीकी प्रदर्शनी का मंच नहीं है, बल्कि भारत-फ्रांस नवाचार सहयोग, भविष्य-केंद्रित विचार-विमर्श और ऐसे समाधानों को प्रदर्शित करने का केंद्र है, जो बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं. यह दुनिया को दिखाता है कि भारत ऐसे नवाचार विकसित कर रहा है जो न केवल भारत, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
प्रश्न: सरकार AI और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है?
भारत सरकार AI और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें कर रही है. IndiaAI Mission के माध्यम से देश में AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान, स्किलिंग, डेटा संसाधनों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. इसी प्रकार Bharat Innovates Initiative नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण मंच बन रहा है. इसके अलावा Startup India, Digital India और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप्स को वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत सहयोग प्रदान किया जा रहा है. ITPO भी भारतीय स्टार्टअप्स और उद्योगों को VivaTech जैसे वैश्विक मंचों पर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, उद्योग जगत और संभावित साझेदारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है.
प्रश्न: भारतीय स्टार्टअप्स के लिए VivaTech जैसे मंच का क्या महत्व है?
VivaTech जैसे मंच भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करते हैं. यहां उन्हें निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं और संभावित साझेदारों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है.इससे भारतीय नवाचारों को वैश्विक पहचान मिलती है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर खुलते हैं और भारतीय उद्यमों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है. VivaTech 2026 भारतीय स्टार्टअप्स के लिए केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि वैश्विक विस्तार और साझेदारी का एक महत्वपूर्ण मंच है.
भारत का लक्ष्य केवल तकनीक विकसित करना नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तकों को तैयार करना भी है. आने वाले वर्षों में AI, DeepTech, Semiconductors, Robotics, Quantum Technologies और अन्य उभरते क्षेत्रों में युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध होंगे. सरकार, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच मजबूत सहयोग स्थापित किया जा रहा है ताकि युवा प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके. VivaTech 2026 जैसे मंच युवा भारतीय नवप्रवर्तकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके विचार और समाधान केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकते हैं. यही भारत के नवाचार-आधारित भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है.