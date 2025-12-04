पुतिन के प्लेन पर लिखे 'Россия' पर आपकी नजर गई क्या? जानिए इसका मतलब

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत के दौरे पर पहुंचे हैं. पुतिन के भारत दौरे को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं. जैसे ही पुतिन का विमान भारत में लैंड हुआ उसको लेकर एक चर्चा शुरू हो गई. दरअसल जिस विमान से पुतिन दिल्ली पहुंचे हैं उस पर एक टेक्स्ट लिखा है जिस पर शायद आपका भी ध्यान गया हो. इस प्लेन पर लाल रंग से मोटे अक्षरों में 'Россия' लिखा हुआ है. पुतिन के विमान पर तब भी यही टेक्स्ट लिखे हुए थे जब वो ट्रंप से मिलने के लिए अलास्का गए थे. आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है इस शब्द का मतलब.

चूंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने विशेष विमान से भारत दौरे पर पहुंचे हैं. तो ऐसे में उनके विमान पर लिखे टेक्स्ट को लेकर काफी चर्चा हो रही है. अब भारत में लोग इंटरनेट पर इस टेक्स्ट का मतलब ढूंढने में लगे हैं. आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है ये सवाल हर किसी के जेहन में गूंज रहा है. ये पहला मौका नहीं है जब पुतिन के विमान पर लिखे शब्दों को लेकर चर्चा हो रही हो. इसके पहले पुतिन के अलास्का दौरे पर भी उनके विमान पर ये शब्द देखे गए थे. तब भी इन शब्दों को लेकर काफी चर्चा हुई थी. अलास्का में पुतिन की ट्रंप से मुलाकात यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक कोशिश थी.

विशेषज्ञों ने बताया विमान पर लिखे 'Россия' का मतलब

अलास्का दौरे के समय जब पुतिन ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे थे तब विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने ट्रंप और पुतिन के विमानों की तुलना भी की थी. आपको बता दें कि पुतिन इसी विमान से भारत के दौरे पर भी पहुंचे हैं. यह विमान रूसी राष्ट्रपति के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है.इसे इल्यूशिन IL-96 से तैयार किया गया है और यह रूसी राष्ट्रपति के बेड़े का मुख्य विमान है. दरअसल विमान पर लिखे 'Россия' का मतलब रूस होता है.

कहां से लिया गया है 'Россия' शब्द?

पुतिन के विमान पर लाल रंग के मोटे अक्षरों में 'Россия' लिखा है. इस शब्द का मतलब 'रूस' होता है. ये शब्द सिरिलिक वर्णमाला से लिए गए हैं. जब भारत में पुतिन का विमान पहुंचा तब इस शब्द के बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी. एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भव्य स्वागत किया. यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

