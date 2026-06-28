/विदेश में टीचर बनकर कमाना चाहते हैं लाखों? जानिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत बड़े देशों में कौन-सी डिग्री है जरूरी

भारत में हजारों शिक्षक विदेश में पढ़ाने का सपना देखते हैं. अच्छी सैलरी, बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस और अंतरराष्ट्रीय अनुभव इस करियर को आकर्षक बनाते हैं. अगर आप भी विदेश जाकर छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, तो केवल डिग्री होना ही काफी नहीं है. भाषा पर अच्छी पकड़, प्रोफेशनल योग्यता और शिक्षण अनुभव भी जरूरी होता है. अलग-अलग देशों के अपने नियम और पात्रता मानदंड हैं. सही तैयारी के साथ आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में बेहतरीन करियर बना सकते हैं.
विदेश में पढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा पर मजबूत पकड़ सबसे अहम शर्तों में शामिल है. अधिकांश इंटरनेशनल स्कूल भर्ती से पहले उम्मीदवार की भाषा दक्षता की जांच करते हैं. इसके लिए IELTS, PTE Academic और TOEFL जैसी अंतरराष्ट्रीय परीक्षाओं के स्कोर मांगे जाते हैं. अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, स्पष्ट उच्चारण और प्रभावी शिक्षण शैली चयन की संभावना बढ़ाती है. इसलिए विदेश में नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को पहले अपनी अंग्रेजी भाषा क्षमता मजबूत करनी चाहिए.
अंतरराष्ट्रीय स्कूल आमतौर पर उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जिन्होंने संबंधित विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की हो. अधिकांश देशों में B.Ed डिग्री और एक से तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव भी जरूरी माना जाता है. ऑस्ट्रेलिया में NESA रजिस्ट्रेशन तथा AITSL या ACECQA की पात्रता आवश्यक हो सकती है. ब्रिटेन में QTS और PGCE जैसी योग्यताओं को महत्व दिया जाता है. अमेरिका, कनाडा और UAE में भी विषय विशेषज्ञता, शिक्षण अनुभव और स्थानीय नियमों के अनुसार लाइसेंस या प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ सकती है.
विदेश में टीचर बनने के इच्छुक उम्मीदवार LinkedIn, अंतरराष्ट्रीय स्कूलों की आधिकारिक वेबसाइट, जॉब पोर्टल और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसियों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. कई स्कूल भारत में भी भर्ती अभियान और इंटरव्यू आयोजित करते हैं. वेतन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सालाना लगभग 85,000 से 125,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिका में 55,000 से 100,000 अमेरिकी डॉलर और कनाडा में 65,000 से 105,000 कैनेडियन डॉलर तक कमाई की जा सकती है. अनुभव, विषय और संस्थान के अनुसार यह पैकेज और भी अधिक हो सकता है.