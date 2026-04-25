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सिर्फ पैसा ही नहीं, गैस एजेंसी खोलने के लिए चाहिए इतनी डिग्री; कहीं आपकी मार्कशीट तो नहीं बन जाएगी रुकावट? अभी चेक करें

LPG Distributorship: गैस एजेंसी खोलने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ उम्र, जमीन, फंड और दस्तावेज भी जरूरी हैं. आवेदन ऑनलाइन होता है और चयन के बाद ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सुरक्षा नियम सिखाए जाते हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:56 PM IST
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सिर्फ पैसा ही नहीं, गैस एजेंसी खोलने के लिए चाहिए इतनी डिग्री; कहीं आपकी मार्कशीट तो नहीं बन जाएगी रुकावट? अभी चेक करें

अगर आप सोचते हैं कि गैस एजेंसी खोलने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी है, तो जरा रुकिए! यह बिजनेस जितना फायदे वाला है, उतना ही इसके लिए नियम और योग्यताएं भी जरूरी हैं. आज हर घर में LPG सिलेंडर की जरूरत है, इसलिए यह एक ऐसा बिजनेस है जो सालभर चलता रहता है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद गांवों तक गैस कनेक्शन पहुंचने से इसकी डिमांड और बढ़ गई है. लेकिन इस बिजनेस में उतरने से पहले आपको अपनी पढ़ाई, दस्तावेज और बाकी शर्तों को जरूर चेक करना होगा, वरना आपकी मार्कशीट ही रास्ता रोक सकती है.

कितनी पढ़ाई जरूरी है?

गैस एजेंसी के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहली शर्त आपकी शिक्षा है. कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है, यानी SSLC या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है. यह नियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तय किया गया है. अगर आपके पास यह योग्यता नहीं है, तो आप इस बिजनेस के लिए आवेदन नहीं कर सकते. इसलिए सबसे पहले अपनी मार्कशीट जरूर चेक करें. अच्छी बात यह है कि ज्यादा बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती, जिससे आम लोग भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं.

और क्या-क्या शर्तें पूरी करनी होंगी?

सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कुछ और जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा आपके पास LPG गोदाम और शोरूम के लिए जमीन होनी चाहिए. साथ ही बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त फंड भी जरूरी है. एक और अहम नियम यह है कि आवेदक या उसके परिवार के पास पहले से किसी दूसरी कंपनी की डीलरशिप नहीं होनी चाहिए. ये सभी शर्तें पूरी करना जरूरी है, तभी आवेदन स्वीकार किया जाता है.

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कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

गैस एजेंसी के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखना बहुत जरूरी है. इसमें 10वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र जैसे आधार या पैन कार्ड, जमीन के कागजात या कम से कम 15 साल का लीज एग्रीमेंट शामिल है. इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय दस्तावेज भी देने होते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है. पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी होती है. इन दस्तावेजों के बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती.

आवेदन और आगे की प्रक्रिया कैसे होती है?

LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर फॉर्म भरकर आवेदन शुल्क जमा करना होता है. ध्यान रखें कि फॉर्म अंतिम तारीख से पहले ही जमा करना जरूरी है. आवेदन के समय केवल फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं. चयन होने के बाद तेल कंपनियां ट्रेनिंग देती हैं, जिसमें गैस सिलेंडर की हैंडलिंग, सुरक्षा नियम और ग्राहक सेवा सिखाई जाती है. क्योंकि LPG ज्वलनशील होती है, इसलिए सुरक्षा की जानकारी बेहद जरूरी होती है. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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