किसी ने कहा ‘शॉकिंग’, किसी ने बताया ‘डरावना’! आखिर कितना कठिन था UPSC 2026?

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 खत्म होते ही सोशल मीडिया पर जैसे बाढ़ आ गई. कोई पेपर को “सबसे कठिन” बता रहा था तो कोई इसे “पूरी तरह luck based” कह रहा था. X, Instagram और Reddit जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छात्रों ने लंबी पोस्ट लिखकर अपनी परेशानी शेयर की. कई अभ्यर्थियों ने कहा कि इस बार सवालों का पैटर्न पूरी तरह बदला हुआ था और तैयारी के बावजूद पेपर समझना मुश्किल हो रहा था. हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स और मेंटर्स ने इस डर को सोशल मीडिया का असर बताया. उनका कहना है कि हर साल परीक्षा के बाद ऐसा माहौल बनता है. अब सवाल यही है कि क्या सच में UPSC 2026 इतिहास का सबसे कठिन पेपर था या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया का हाइप है?

पेपर इतना कठिन क्यों लगा?

Every year after Prelims, the same noise begins: Add Zee News as a Preferred Source “Paper was the toughest.”

“Cut-off will crash.”

“This year was impossible.” Yes, the paper is getting tougher.

Yes, UPSC is becoming more unpredictable.

But that does not mean it is impossible. Last year too, when everyone was… pic.twitter.com/gzS2OhXIiL — Vironika (@vironikaom) May 24, 2026

UPSC Prelims 2026 का पेपर खत्म होते ही कई अभ्यर्थियों ने इसे बेहद कठिन बताया. छात्रों के मुताबिक इस बार सवाल काफी लंबे, घुमावदार और अनप्रेडिक्टेबल थे. कई उम्मीदवारों ने कहा कि पेपर में ऐसे टॉपिक्स पूछे गए, जिनकी उम्मीद बहुत कम थी. सोशल मीडिया पर “Toughest UPSC Paper Ever” तेजी से ट्रेंड करने लगा. कुछ छात्रों का कहना था कि इस बार सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अनुमान और रणनीति भी बहुत जरूरी थी. कई अभ्यर्थियों को लगा कि पेपर ज्ञान से ज्यादा मानसिक दबाव की परीक्षा बन गया. इसी वजह से परीक्षा केंद्रों के बाहर भी छात्रों में घबराहट और कन्फ्यूजन देखने को मिला.

What the hell A student of mine (not in services yet but twice interview appeared) and not on any social media has no idea the paper was that difficult She had appeared yesterday in upsc prelims and was asking for 90 days plan ahead for mains Who’s gonna tell her that… — Shekhar Dutt (@DuttShekhar) May 25, 2026

सोशल मीडिया ने बढ़ाया डर?

UPSC मेंटर विरोनिका ने सोशल मीडिया पर कहा कि हर साल परीक्षा के बाद ऐसा शोर मचता है. उन्होंने बताया कि पिछले साल भी छात्रों ने कटऑफ बहुत नीचे जाने की बात कही थी, लेकिन बाद में स्थिति अलग निकली. उन्होंने अपने एक छात्र का मैसेज शेयर किया, जिसमें छात्र ने लिखा कि पेपर ठीक था, लेकिन बाहर निकलते ही सभी लोग इसे बहुत कठिन बताने लगे और अब वह खुद भी कन्फ्यूज हो गया है. कई शिक्षकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर डर और पैनिक बहुत तेजी से फैलता है. इससे ऐसे छात्र भी घबरा जाते हैं, जिन्हें शुरुआत में पेपर सामान्य लगा था.

क्या यह ‘Luck Based’ परीक्षा थी?

कुछ छात्रों और एक्सपर्ट्स ने UPSC 2026 को “Luck Based” परीक्षा तक बता दिया. UPSC मेंटर डॉ. शिविन, जिन्होंने खुद UPSC CSE 2022 में AIR 297 हासिल की थी, ने कहा कि इस बार पेपर में किस्मत का रोल ज्यादा दिखाई दिया. कई छात्रों का मानना था कि सवाल इतने अलग थे कि केवल रटकर पढ़ाई करने वालों को फायदा नहीं मिला. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि UPSC हमेशा से ही छात्रों को चौंकाने के लिए जाना जाता है. आयोग हर साल ऐसे नए तरीके अपनाता है, जिससे सिर्फ गंभीर और स्मार्ट तैयारी करने वाले उम्मीदवार आगे निकल सकें. इसलिए इसे पूरी तरह luck based कहना भी सही नहीं माना जा रहा.

आखिर क्या है पूरी सच्चाई?

विशेषज्ञों का मानना है कि UPSC Prelims 2026 कठिन जरूर था, लेकिन इसे इतिहास का सबसे कठिन पेपर कहना जल्दबाजी हो सकती है. कई मेंटर्स ने कहा कि पेपर अनकन्वेंशनल था और इस बार UPSC ने पुराने पैटर्न से हटकर सवाल पूछे. हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने पेपर को संतुलित बताया और अब सीधे मेन्स की तैयारी में जुट गए हैं. आयोग ने यह परीक्षा 26 मई को आयोजित की थी, जिसमें करीब 8,19,372 उम्मीदवार शामिल हुए. अब सभी की नजर कटऑफ और आंसर की पर टिकी है. आने वाले दिनों में ही साफ होगा कि सोशल मीडिया का डर सही था या सिर्फ परीक्षा के बाद की घबराहट.