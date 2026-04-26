कितने पढ़े-लिखे हैं डोनाल्ड ट्रंप? जानिए किस टॉप यूनिवर्सिटी से ली है डिग्री

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान अचानक गोलीबारी की घटना सामने आई. बताया जा रहा है कि हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षाबलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया.

घटना के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी से मोर्चा संभाला. इसी बीच अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने वहां मौजूद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत स्टेज से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर लिया गया. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हालात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संदिग्ध हमलावर के पास कई हथियार थे, जिन्हें सीक्रेट सर्विस ने समय रहते रोक लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई.

डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ सालों में एक मजबूत वक्ता और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं. राजनीति में आने से पहले वह अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस को संभाल रहे थे. ट्रंप की राजनीतिक यात्रा के बारे में लोग काफी जानते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने पढ़े-लिखे हैं.

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डोनाल्ड ट्रंप कितने पढ़े-लिखे हैं?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शुरुआती पढ़ाई न्यूयॉर्क मिलिट्री अकादमी से की थी, जहां उन्होंने 1959 से 1964 तक लगभग पांच साल तक अध्ययन किया. इसके बाद उन्होंने फोर्डहम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां 1964 से 1966 तक पढ़ाई की. आगे की शिक्षा के लिए वे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स गए, जहां उन्होंने 1966 से 1968 के बीच इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी की और बैचलर डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस में काम शुरू कर दिया.

डोनाल्ड ट्रंप को कौन-कौन सी मानद उपाधियां मिली हैं?

डोनाल्ड ट्रंप को राजनीति में आने के बाद कई मानद उपाधियां दी गईं, लेकिन बाद में उनमें से कुछ वापस ले ली गईं. 2010 में स्कॉटलैंड की रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टरेट दी, जिसे 2015 में वापस ले लिया गया. 1988 में लेहाई यूनिवर्सिटी ने उन्हें कानून में मानद डॉक्टरेट दी थी, जिसे 2021 में रद्द कर दिया गया. इसी तरह वैगनर कॉलेज ने भी उनकी मानद डिग्री वापस ले ली.