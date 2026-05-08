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WB Class 10 Result 2026 (Out): पश्चिम बंगाल 10वीं रिजल्ट जारी; 86.8% छात्र पास, 131 टॉपर्स ने रचा इतिहास; यहां देखें अपना स्कोर

West Bengal Result Madhyamik Result 2026 (Declared): पश्चिम बंगाल माध्यमिक रिजल्ट 2026 जारी हो गया है. इस साल 86.83% छात्र पास हुए हैं. जानिए टॉपर्स कौन रहे, रिजल्ट कहां चेक करें और किन जिलों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 08, 2026, 11:12 AM IST
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WB Class 10 Result 2026 (Out): पश्चिम बंगाल 10वीं रिजल्ट जारी; 86.8% छात्र पास, 131 टॉपर्स ने रचा इतिहास; यहां देखें अपना स्कोर

West Bengal Result Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल में लाखों छात्रों का इंतजार आखिरी खत्म हो गया. पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने माध्यमिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट आते ही कई घरों में खुशी का माहौल बन गया. छात्र, अभिभावक और शिक्षक सभी सुबह से ही रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही बोर्ड ने लिंक सक्रिय रूप से किया, वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला. इस साल भी छात्रों ने मेहनत का शानदार प्रदर्शन दिखाया. कई छात्रों ने उम्मीद से बेहतर अंक हासिल किया, जिससे पूरे राज्य में उत्साह का माहौल बन गया.

कितना रहा पास प्रतिशत?

इस साल पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं परीक्षा में कुल 9.53 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे. इनमें से 86.83 फीसदी छात्र सफल रहे. बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा पास की. अगर जेंडर वाइज प्रदर्शन देखें तो लड़कों ने इस बार थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया. लड़कों का पास प्रतिशत 89.57 फीसदी रहा, जबकि लड़कियों का पास प्रतिशत 84.54 फीसदी दर्ज किया गया. बोर्ड ने रिजल्ट लिंक सुबह 10:15 बजे जारी किया, जिसके बाद छात्र लगातार अपना स्कोर चेक करते रहे.

टॉपर्स में कौन चमका?

इस साल टॉप 10 रैंक में कुल 131 छात्रों ने अपनी जगह बनाई है. सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्र रहे Abhirup Bhadra, जिन्होंने 99.71 फीसदी अंक हासिल किए. दूसरे स्थान पर Priyotosh Mukherjee रहे, जिन्हें 99.43 फीसदी अंक मिले. इसके अलावा कई छात्रों ने 99 फीसदी से ज्यादा स्कोर करके शानदार प्रदर्शन किया. बोर्ड के अनुसार 1.46 फीसदी छात्रों ने 90 से 100 फीसदी के बीच अंक हासिल किए, जबकि 2.81 फीसदी छात्रों को A+ ग्रेड मिला.

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ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट कैसे चेक करें

सबसे पहले वेबसाइट खोलें:
West Bengal Board of Secondary Education की ऑफिशियल साइट wbbse.wb.gov.in या wbresults.nic.in
होमपेज पर “Madhyamik Result 2026” लिंक पर क्लिक करें
अपना Roll Number और Date of Birth डालें
Submit पर क्लिक करें
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा
उसे डाउनलोड या स्क्रीनशॉट करके सेव कर लें

ऐप DigiLocker से रिजल्ट कैसे देखें

DigiLocker ऐप या वेबसाइट खोलें  
DigiLocker मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
Education सेक्शन में जाएं
West Bengal Board चुनें
Class 10 Result/Marksheet पर क्लिक करें
डिटेल भरते ही मार्कशीट मिल जाएगी

 

About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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