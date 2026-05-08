West Bengal Madhyamik 2026 Toppers: उत्तर दिनाजपुर के इस लड़के ने किया टॉप; यहां देखें पूरी लिस्ट और उनके मार्क्स

West Bengal Madhyamik 2026 Toppers: पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है. इस बार भी टॉपर लिस्ट ने छात्रों के बीच जबरदस्त मुकाबला दिखाया है. टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों के अंकों में बहुत कम अंतर देखने को मिला है. कई छात्र सिर्फ एक या दो नंबर के फर्क से अलग-अलग रैंक पर पहुंचे. इस साल कुल पास प्रतिशत करीब 86.83 प्रतिशत रहा है. रिजल्ट आने के बाद राज्यभर के छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है.

किसने किया टॉप?

इस बार उत्तर दिनाजपुर के छात्र अभिरूप भद्र ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने 698 अंक प्राप्त किए हैं. उनका स्कोर लगभग परफेक्ट माना जा रहा है. शानदार प्रदर्शन के कारण उन्होंने राज्य की मेरिट लिस्ट में टॉप किया. अभिरूप की सफलता ने उनके जिले का नाम भी रोशन किया है. इस साल टॉप रैंक की दौड़ काफी कड़ी थी

ये रही टॉपर लिस्ट?

दूसरे स्थान पर प्रियतोष मुखर्जी रहे हैं. उन्होंने 696 अंक हासिल किए हैं. वहीं तीसरे स्थान पर तीन छात्रों ने जगह बनाई है. इनमें सौरा जाना, अंकन कुमार जाना और मैनाक मंडल शामिल हैं. इन तीनों छात्रों को 695 अंक मिले हैं. टॉपर लिस्ट को देखकर साफ पता चलता है कि इस बार छात्रों के बीच कांटे की टक्कर रही. सिर्फ एक या दो नंबर ने रैंक बदल दी.

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काफी टाइट थी इस बार की मेरिट लिस्ट...!

वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी WBBSE की ओर से जारी रिजल्ट में टॉप 10 के ज्यादातर छात्र 688 से 698 अंकों के बीच रहे हैं. इससे पता चलता है कि इस साल परीक्षा में कई छात्रों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया. बोर्ड के अनुसार छात्रों ने लगभग सभी विषयों में अच्छे अंक हासिल किए हैं. यही वजह रही कि मेरिट लिस्ट काफी टाइट रही और रैंकिंग में छोटा अंतर भी बड़ा असर डाल गया.

छात्र अपना माध्यमिक रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. रिजल्ट स्क्रीन पर आते ही छात्र विषयवार अंक, कुल नंबर और पास या फेल की जानकारी देख पाएंगे. वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र डिजिलॉकर और SMS सेवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बिना देरी के रिजल्ट आसानी से देखा जा सकेगा.

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