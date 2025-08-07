WBCAP Merit List: वेस्ट बंगाल UG एडमिशन के लिए जल्द जारी हो सकती है सीट अलॉटमेंट लिस्ट, जानें चेक करने का प्रोसेस

WBCAP Merit List 2025 Out Soon: पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा परिषद (WBSCHE) जल्द ही अंडर ग्रेजुएट प्रवेश के पहले पेज के लिए WBCAP मेरिट सूची 2025 जारी कर सकता है. ऐसे में छात्र ऑफिशियल वेबसाइट wbcap.in समय-समय पर चेक करते रहें.

हालांकि, ऑफिशियल वेबसाइट ना खुलने की वजह से छात्रों को थोड़ी परेशानी हो सकती है. ऐसे में कुछ टाइम के बाद आप लॉगिन करके इसे फिर से चेक करें. जानकारी के अनुसार, WBCAP पहले पेज की मेरिट लिस्ट 2025, कक्षा 12 या फिर उसके समकक्ष परीक्षाओं में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी. इस लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम, उनके कॉलेज और कोर्स शामिल होंगे.

सीट अलॉटमेंट लिस्ट कैसे करें चेक?

लिस्ट जारी होने के बाद आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.wbcap.in पर जाना होगा.

अब आप छात्र लॉगिन पर क्लिक करें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लिखकर लॉगिन करें.

ऐसा करते ही आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी. इसमें आप अपना कॉलेज, कोर्स और मेरिट रैंक चेक कर लें.

साथ ही भविष्य के लिए इसे सेव करके डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें और तय सीमा के अंदर एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर लें.

