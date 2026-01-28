WBCHSE Admit Card 2026: पश्चिम बंगाल 12वीं बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, wbchse.wb.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

Advertisement
WBCHSE Admit Card 2026 OUT: वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 28, 2026, 07:15 PM IST
WBCHSE Admit Card 2026 Released: वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) ने आज, 28 जनवरी 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर 12वीं बोर्ड एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन छात्रों ने पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और एग्जाम की तैयारी करने के साथ एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए हॉल टिकट जारी कर दिया गया है. संबंधित स्कूल अधिकारी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उन्हें वितरित कर सकते हैं. 

वहीं, स्कूल से एडमिट कार्ड प्राप्त करने के दौराम छात्र यह सुनिश्चित कर लें कि हॉल टिकट पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर और स्कूल का मुहर या सील जरूर से लगा हो. इसी के साथ अगर किसी छात्र को अपने प्रवेश पत्र में कुछ गलती मिलती है, तो उन्हें बोर्ड और अपने स्कूल अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करना होगा.

कब होगी परीक्षा? 
WBCHSE की ओर से कक्षा 12वीं के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 फरवरी से 27 फरवरी, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड याद से ले जाएं, क्योंकि बिना हॉल टिकट के स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

एडमिट कार्ड में उपलब्ध होंगी ये जानकारी 

  • स्टूडेंट के नाम

  • रोल नंबर

  • परीक्षा तिथियां

  • परीक्षा केंद्र

  • स्कूल कोड 

  • विषय कोड 

  • स्टूडेंट जेंडर

  • फोटो 

  • सिग्रनेचर

  • डेट ऑफ बर्थ

  • सब्जेक्ट के नाम 

  • शिफ्ट टाइमिंग

  • माता-पिता के नाम, आदि.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-
पश्चिम बंगाल 12वीं बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्कूल अधिकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • स्कूल अधिकारी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर छात्रों के एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • छात्रों में वितरित करने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

